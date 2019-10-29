«Готов возглавить клуб любителей Конора в России»: как Тактаров провоцирует Нурмагомедова на реванш с Макгрегором

Первый чемпион UFC из России Олег Тактаров призвал Хабиба Нурмагомедова провести реванш с Конором Макгрегором в Дублине, а также выразил готовность возглавить фан-клуб ирландца. В свою очередь, уроженец Дагестана рассказал, что для него является приоритетом, и отметил роль Всевышнего в своей жизни. Между тем ирландский боец в скором времени может стать тренером известного боксёра Тайсона Фьюри.

«После таких комментариев готов возглавить клуб любителей Конора у нас в стране»

Прошло уже несколько дней с тех пор, как экс-чемпион UFC Конор Макгрегор покинул Москву, однако его визит по-прежнему будоражит всех любителей смешанных единоборств. В российской столице ирландец успел оказаться в центре нескольких скандалов, заявил о возвращении в октагон в январе 2020-го и сделал всё для того, чтобы заполучить реванш с Хабибом Нурмагомедовым.

Впрочем, сам уроженец Дагестана данную тему в последнее время не комментировал. Зато это сделал первый в истории чемпион UFC из России Олег Тактаров. Бывший боец, который неоднократно вступал в перепалку с семейством Нурмагомедовых и даже готов был провести поединок с Абдулманапом Нурмагомедовым, посоветовал Хабибу устроить реванш с Конором в Ирландии и не упустил очередной возможности уколоть действующего чемпиона.

«Я бы дал матч-реванш в Дублине, в Ирландии. Как когда-то согласился на реванш в бразильском Сан-Паулу, где людей убивали вечером на улице. Но это я. Я никогда ничего и никого не боялся, а наоборот, искал опасность. У меня такая генетика», — написал Тактаров в своём Instagram.

Бывший спортсмен также рассказал о нелёгкой истории своей семьи и смелости предков.

«У прабабушки муж и все три сына погибли на войне. Дед мальчишкой 13 лет делал снаряды для «катюш» в холодном цеху и поднимал дух своих друзей — пацанов, которые падали от голода. Отца за то, что заступился за сестру товарища и послал в тяжёлый нокаут шестерых подонков из элиты, посадили. Там 50 блатных шакалов с камнями пытались сломать, но не смогли. У меня хорошая генетика. Моя генетика мне досталась от смелых и честных людей. Поэтому я понимаю и принимаю, если вижу, что кто-то струсил, — не у всех такие гены», — добавил Тактаров.

Разумеется, подобный пост не мог оставить равнодушными многочисленных поклонников Нурмагомедова, которые в комментариях принялись оскорблять Тактарова. Сам он в ответ отправил нескольких человек в чёрный список за «использование нецензурной брани». На этом экс-чемпион не остановился и заявил о желании возглавить фан-клуб Макгрегора в России.

«Столько идиотов! Был равнодушен. После таких комментариев готов возглавить клуб любителей Конора у нас в стране», — написал Тактаров.

«Приоритетом во всех делах должно стоять довольство Всевышнего»

Что касается самого Хабиба, то он никак не стал отвечать Тактарову, зато опубликовал в своём Instagram философский пост о Всевышнем. На фото спортсмен держит свой чемпионский пояс.

«Единственная вещь, которой вы никогда не достигнете, — это довольство людей. Приоритетом во всех делах и начинаниях должно стоять довольство Всевышнего», — написал Нурмагомедов.

Между тем об общении с известным земляком в соцсетях рассказал молодой нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов. Он также сравнил Нурмагомедова с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

«Хабиб сам сказал, что футбол — спорт номер один в мире. Так что Месси круче него. Но я буду равняться на земляка. Последний раз поздравил его с победой над Дастином Порье. Потом он отметил меня, когда я забил «Арсеналу». После он делал это постоянно, и у меня увеличилось количество подписчиков», — заявил Сулейманов в интервью YouTube-каналу «КраСава».

«Мы общались с Конором, он изъявил желание меня тренировать»

Несколько успокоился после насыщенной на события поездки в Москву и сам Макгрегор. В последние дни в его аккаунте в соцсети можно найти только фотографии с семьёй. Но всего через несколько месяцев Конора, по его собственым словам, ждёт бой в UFC. Однако до сих пор неизвестно, с кем встретится ирландец. В такой ситуации напроситься на поединок с Макгрегором решился ветеран Дональд «Ковбой» Серроне, потерпевший два поражения подряд.

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«Я думаю, в этот раз всё произойдет. Я правда в это верю. Конор всерьёз настроен вернуться. Конор против Ковбоя — все хотели бы увидеть этот бой. Это будет отличный поединок. Не хочу унижать его достоинства, бьёт он очень мощно. Будет весело. Так что, Конор, давай, подписывай уже контракт! Давай сделаем это», — цитирует Серроне TMZ Sports.

Вместе с тем Макгрегор, похоже, не прочь заняться и тренерской деятельностью. По крайней мере, сообщается, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри хочет попробовать себя в смешанных единоборствах и намерен взять несколько уроков у Конора.

«Вы сможете увидеть дебют Тайсона Фьюри в ММА в этом году. Мы общались с Конором, он изъявил желание меня тренировать, это меня устраивает. Макгрегор просто сказал: «Когда будешь готов, приступим. Приезжай в Дублин — и начнём тренировки». Не могу дождаться. Я собираюсь принять его предложение», — цитирует Фьюри Sky Sports.

Пока же поклонникам ирландца остаётся лишь ждать новостей и поддерживать своего любимца всеми возможными способами. В частности, в начале недели болельщиков немало позабавила история с юным фанатом Конора, который на Хеллоуин решил нарядиться, как его кумир. Для этого он надел накладную бороду, нарисовал на теле татуировки и смастерил искусственный чемпионский пояс. Образ пришёлся по нраву любителям смешанных единоборств, и в фан-группе Макгрегора этот пост собрал более 11 тыс. лайков.