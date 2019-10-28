Сулейманов сравнил Месси и Нурмагомедова
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- © Mutsu Kawamori/AFLO
«Хабиб сам сказал, что футбол — спорт номер один для мира. Так что Лео Месси круче. Но я буду равняться на земляка», — сказал игрок на YouTube-канале экс-футболиста Евгения Савина.
Он также рассказал, что поздравил Нурмагомедова с победой над американцем Дастином Порье в титульном поединке, а тот, в свою очередь, поздравил его с голом в выездном матче с тульским «Арсеналом».
«Потом он делал это постоянно, и у меня увеличились подписчики», — отметил Сулейманов.
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