Тактаров сообщил, что готов возглавить фан-клуб Макгрегора в России
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- РИА Новости
«Столько идиотов! Был равнодушен. После таких комментариев готов возглавить клуб любителей Конора у нас в стране», — написал Тактаров в комментариях под своей публикацией в Instagram.
Первый бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся в октябре 2018 года в Лас-Вегасе на турнире UFC 229. Тогда победу удушающим приёмом одержал россиянин.
Ранее Нурмагомедов рассказал, что является для него приоритетом в делах.