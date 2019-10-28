Тактаров сообщил, что готов возглавить фан-клуб Макгрегора в России

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Бывший российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров отреагировал на негативные комментарии пользователей под его постом в соцсетях, в котором он предложил чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову провести повторный бой с ирландцем Конором Макгрегором на территории соперника.
Тактаров сообщил, что готов возглавить фан-клуб Макгрегора в России
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Столько идиотов! Был равнодушен. После таких комментариев готов возглавить клуб любителей Конора у нас в стране», — написал Тактаров в комментариях под своей публикацией в Instagram.

Первый бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся в октябре 2018 года в Лас-Вегасе на турнире UFC 229. Тогда победу удушающим приёмом одержал россиянин.

Ранее Нурмагомедов рассказал, что является для него приоритетом в делах.

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