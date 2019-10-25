«Будем бить его дальше, как и били»: как в России отреагировали на оскорбления Макгрегора
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Одним из главных спортивных событий четверга, 24 октября, стала пресс-конференция бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора. Он объявил, что вернётся в октагон 18 января и проведёт бой в Лас-Вегасе. Называть своего будущего соперника ирландец отказался. Вскоре на это заявление отреагировал глава UFC Дана Уайт. Он отметил, что говорить о возвращении Макгрегора пока рано.
«Да, по поводу возвращения Конора мы ориентируемся на эту дату. Но мы пока ещё не приблизились к тому, чтобы подписать какое-либо соглашение», — приводит слова Уайта ESPN.
Однако разговоры на спортивную тему быстро отошли на второй план, когда Макгрегор стал обсуждать действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и его родной регион. Ирландский боец позволил себе несколько неоднозначных высказываний как о спортсмене, так и о жителях Дагестана в целом.
Дагестанские любители смешанных единоборств тут же отреагировали на слова Макгрегора. Уже вечером они собрались у гостиницы «Ритц-Карлтон» в центре Москвы, где поселился Макгрегор, и ждали появления ирландца. Конор к толпе, разумеется, не вышел, а здание взяли под усиленную охрану. На следующий день в спортсмена во время открытой тренировки бросили бутылкой.
Поспешили осудить заявления Конора и специалисты. Так, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов пообещал Макгрегору, что тот снова будет избит, если между двумя спортсменами состоится бой-реванш.
«Меня не удивляет, что он так себя ведёт даже после поражения. Пусть говорит что хочет. Мы будем бить его дальше, как и били! Он говорит, что Хабиб боится реванша. Но вы же понимаете, что такое реванш? У Хабиба ноль поражений, какой реванш? Конора избивали три раунда, он сдался, он стучал! О каком реванше здесь может идти речь? Реваншируют люди, которые уступили в равном бою, а он же сдался», — приводит слова Нурмагомедова-старшего Sport24.
Российский боец Виталий Минеев посетовал на то, что собравшиеся на пресс-конференции не остановили Макгрегора, когда он начал оскорблять дагестанский народ.
«В Москве прошла пресс-конференция одного конченого алкоголика и наркомана — Конора Макгрегора. В ходе этой пресс-конференции он нелестно высказался об одном братском народе и республике, в которой лично я провожу очень много времени, живу и тренируюсь», — заявил Минеев.
По его словам, Артём Лобов, поднимающий над головой российский флаг перед и после своих боёв, также относится к числу не самых приятных людей, раз позволяет ирландцу делать подобные заявления.
«Знаете, почему он остался безнаказанным? Потому что ни один мужчина туда не пришёл из солидарности с Хабибом. А те, кто пришли и пытались выказать недовольство, им просто не дали этого сделать, потому что Макгрегора охраняли. Вы знаете, где его найти в случае чего», — добавил Минеев.
Промоутер Камил Гаджиев также остался недоволен поведением и высказываниями ирландца. Он уверен, что в будущем Макгрегора ждёт возмездие за его слова о дагестанцах.
«Выезжаем к Конору! Ну а если серьёзно, то произошедшее на пресс-конференции Макгрегора в Москве — это позор. Позор как для бойца, так и для всех находившихся в зале, в присутствии которых ирландец в лице дагестанцев оскорблял весь российский народ. В зале никто не решился дать ему леща, но в другом месте это точно произойдёт, ибо он уже давно не трештокер, он грязнуля», — написал Гаджиев в Instagram, опубликовав фото с блогером Амираном Сардаровым.
Менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз не остался в стороне от скандальных высказываний Макгрегора и оскорбил его в ответ.
«В течение многих лет я работаю с дагестанским народом. Единственное, что я могу сказать об этом народе, так это честь и благородство. Никогда за эти годы я не встречал ни одной плохой персоны. Какой-то ирландский баран не имеет права высказываться так низко про этот легендарный народ. Я всей душой люблю всех своих дагестанских братьев и сестёр!» — написал Абдель-Азиз в Instagram.
Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев в ответ на выказывания Макгрегора выложил видео, снятое после проигранного им боя с Нурмагомедовым.
«В связи с последними событиями. Пройдёт ещё много лет, но вкус этой победы останется навсегда» — так спортсмен подписал видеоролик.
В свою очередь, российский боксёр, экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский и вовсе предложил Макгрегору провести бой по правилам бокса и пообещал его нокаутировать.
«Наверное, сейчас только ленивый не комментирует пресс-конференцию Макгрегора. Если он всё же улетит из России и его не настигнет «дагестанский вопрос», то готов предложить ему альтернативу — нокаут от другого Орла по правилам бокса. Для этого необязательно распиаривать бой, он сможет приехать в Питер и перелезть через канаты на ринг сразу после боя с Йозефом Заградником. Если всё-таки захочет заработать, думаю, Эдди Хирн сможет организовать наш бой на родине Конора», — цитирует Трояновского Infox.ru.
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