«Будем бить его дальше, как и били»: как в России отреагировали на оскорбления Макгрегора

Во время пресс-конференции в Москве Конор Макгрегор оскорбил не только дагестанцев, но и весь российский народ. Об этом заявил промоутер смешанных единоборств Камил Гаджиев, комментируя неоднозначные высказывания бывшего чемпиона UFC. Он также выразил недовольство тем, что во время мероприятия для СМИ никто не остановил ирландца. На это также обратил внимание и российский боец Виталий Минеев. Между тем боксёр Эдуард Трояновский в ответ на заявления Макгрегора предложил экс-чемпиону подраться по правилам бокса.

Одним из главных спортивных событий четверга, 24 октября, стала пресс-конференция бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора. Он объявил, что вернётся в октагон 18 января и проведёт бой в Лас-Вегасе. Называть своего будущего соперника ирландец отказался. Вскоре на это заявление отреагировал глава UFC Дана Уайт. Он отметил, что говорить о возвращении Макгрегора пока рано.

«Да, по поводу возвращения Конора мы ориентируемся на эту дату. Но мы пока ещё не приблизились к тому, чтобы подписать какое-либо соглашение», — приводит слова Уайта ESPN.

Однако разговоры на спортивную тему быстро отошли на второй план, когда Макгрегор стал обсуждать действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и его родной регион. Ирландский боец позволил себе несколько неоднозначных высказываний как о спортсмене, так и о жителях Дагестана в целом.

Дагестанские любители смешанных единоборств тут же отреагировали на слова Макгрегора. Уже вечером они собрались у гостиницы «Ритц-Карлтон» в центре Москвы, где поселился Макгрегор, и ждали появления ирландца. Конор к толпе, разумеется, не вышел, а здание взяли под усиленную охрану. На следующий день в спортсмена во время открытой тренировки бросили бутылкой.

Поспешили осудить заявления Конора и специалисты. Так, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов пообещал Макгрегору, что тот снова будет избит, если между двумя спортсменами состоится бой-реванш.

«Меня не удивляет, что он так себя ведёт даже после поражения. Пусть говорит что хочет. Мы будем бить его дальше, как и били! Он говорит, что Хабиб боится реванша. Но вы же понимаете, что такое реванш? У Хабиба ноль поражений, какой реванш? Конора избивали три раунда, он сдался, он стучал! О каком реванше здесь может идти речь? Реваншируют люди, которые уступили в равном бою, а он же сдался», — приводит слова Нурмагомедова-старшего Sport24.

Российский боец Виталий Минеев посетовал на то, что собравшиеся на пресс-конференции не остановили Макгрегора, когда он начал оскорблять дагестанский народ.

«В Москве прошла пресс-конференция одного конченого алкоголика и наркомана — Конора Макгрегора. В ходе этой пресс-конференции он нелестно высказался об одном братском народе и республике, в которой лично я провожу очень много времени, живу и тренируюсь», — заявил Минеев.

По его словам, Артём Лобов, поднимающий над головой российский флаг перед и после своих боёв, также относится к числу не самых приятных людей, раз позволяет ирландцу делать подобные заявления.

«Знаете, почему он остался безнаказанным? Потому что ни один мужчина туда не пришёл из солидарности с Хабибом. А те, кто пришли и пытались выказать недовольство, им просто не дали этого сделать, потому что Макгрегора охраняли. Вы знаете, где его найти в случае чего», — добавил Минеев.

Промоутер Камил Гаджиев также остался недоволен поведением и высказываниями ирландца. Он уверен, что в будущем Макгрегора ждёт возмездие за его слова о дагестанцах.

«Выезжаем к Конору! Ну а если серьёзно, то произошедшее на пресс-конференции Макгрегора в Москве — это позор. Позор как для бойца, так и для всех находившихся в зале, в присутствии которых ирландец в лице дагестанцев оскорблял весь российский народ. В зале никто не решился дать ему леща, но в другом месте это точно произойдёт, ибо он уже давно не трештокер, он грязнуля», — написал Гаджиев в Instagram, опубликовав фото с блогером Амираном Сардаровым.

Менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз не остался в стороне от скандальных высказываний Макгрегора и оскорбил его в ответ.

«В течение многих лет я работаю с дагестанским народом. Единственное, что я могу сказать об этом народе, так это честь и благородство. Никогда за эти годы я не встречал ни одной плохой персоны. Какой-то ирландский баран не имеет права высказываться так низко про этот легендарный народ. Я всей душой люблю всех своих дагестанских братьев и сестёр!» — написал Абдель-Азиз в Instagram.

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев в ответ на выказывания Макгрегора выложил видео, снятое после проигранного им боя с Нурмагомедовым.

«В связи с последними событиями. Пройдёт ещё много лет, но вкус этой победы останется навсегда» — так спортсмен подписал видеоролик.

В свою очередь, российский боксёр, экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский и вовсе предложил Макгрегору провести бой по правилам бокса и пообещал его нокаутировать.

«Наверное, сейчас только ленивый не комментирует пресс-конференцию Макгрегора. Если он всё же улетит из России и его не настигнет «дагестанский вопрос», то готов предложить ему альтернативу — нокаут от другого Орла по правилам бокса. Для этого необязательно распиаривать бой, он сможет приехать в Питер и перелезть через канаты на ринг сразу после боя с Йозефом Заградником. Если всё-таки захочет заработать, думаю, Эдди Хирн сможет организовать наш бой на родине Конора», — цитирует Трояновского Infox.ru.