Появилось видео того, как группа дагестанцев ожидает Макгрегора у отеля

В сети опубликовали видео на котором видно, как группа дагестанцев ожидает ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора у отеля, где он расположился в Москве.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Видеозапись выложена на «Чемпионате». На своей пресс-конференции в Москве Макгрегор в грубой форме высказался о Дагестане, назвав представителей региона трусами. Дагестан является родиной чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, который в октябре прошлого года одолел Макгрегора. Ранее президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев назвал позором слова Макгрегора о Дагестане.