Появилось видео того, как группа дагестанцев ожидает Макгрегора у отеля

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В сети опубликовали видео на котором видно, как группа дагестанцев ожидает ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора у отеля, где он расположился в Москве.
Появилось видео того, как группа дагестанцев ожидает Макгрегора у отеля
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Видеозапись выложена на «Чемпионате».

На своей пресс-конференции в Москве Макгрегор в грубой форме высказался о Дагестане, назвав представителей региона трусами.

Дагестан является родиной чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, который в октябре прошлого года одолел Макгрегора. 

Ранее президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев назвал позором слова Макгрегора о Дагестане.

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