Появилось видео того, как группа дагестанцев ожидает Макгрегора у отеля
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
Видеозапись выложена на «Чемпионате».
На своей пресс-конференции в Москве Макгрегор в грубой форме высказался о Дагестане, назвав представителей региона трусами.
Дагестан является родиной чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, который в октябре прошлого года одолел Макгрегора.
Ранее президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев назвал позором слова Макгрегора о Дагестане.