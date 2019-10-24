«Я вернусь в октагон 18 января в Лас-Вегасе»: в Москве прошла пресс-конференция экс-чемпиона UFC Макгрегора

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор провёл пресс-конференцию в Москве. В ходе своего очередного визита в Россию ирландский боец смешанных единоборств впервые встретился со СМИ и ответил на их вопросы, в том числе о продолжении своей карьеры и возможном бое-реванше с Хабибом Нурмагомедовым. RT вёл прямую трансляцию.