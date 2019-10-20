Зависть ирландца или пиар-кампания: почему Нурмагомедов и Макгрегор устроили перепалку в соцсетях

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор устроили перепалку в социальных сетях. Ирландец раскритиковал проведение турнира UFC 242 в Абу-Даби, а россиянин назвал своего бывшего оппонента алкоголиком и насильником, намекнув на слухи об обвинениях в адрес экс-чемпиона в двух весовых категориях. Макгрегор же пообещал Нурмагомедову увидеться в России и даже опубликовал фотографию на фоне российского герба.

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор уже долгое время находятся не в лучших отношениях, но накануне конфликт между двумя бойцами вспыхнул с новой силой. Спортсмены устроили перепалку в социальных сетях, обменявшись серией жёстких высказываний, которые вполне могут быть началом пиар-кампании в преддверии долгожданного боя-реванша.

Примечательно, что инициатором очередной ссоры между атлетами стал президент UFC Дана Уайт. В ходе встречи с журналистами функционеру был задан вопрос на тему будущего соперника чемпиона в лёгком весе. Тот назвал всем известный список возможных кандидатов, который включает Тони Фергюсона, Жоржа Сен-Пьера и Конора Макгрегора, поставив ирландца на последнее место. Представители СМИ не смогли обойти этот факт стороной и получили неожиданный ответ.

«Значит ли это, что Конор находится в конце этого списка? Макгрегор больше не босс, Хабиб — номер один, поэтому он садится и выбирает, с кем драться», — цитирует Уайта Boston Globe.

Глава UFC сказал, что Макгрегор вполне может встретиться с победителем схватки между Нейтом Диасом и Хорхе Масвидалем, которая состоится на турнире в Нью-Йорке. Однако подобный расклад вряд ли мог устроить самого Конора. Во-первых, ради такого боя ему необходимо будет перейти в полусредний вес, а во-вторых, придётся отказаться от притязаний на титул в лёгком.

Подобным заявлением Уайт явно указал Макгрегору, что больше не считает его главной звездой промоушена. Сложно понять, действительно ли президент UFC изменил своё мнение об ирландце или специально задел его за живое, но ответная реакция не заставила себя ждать.

Макгрегор предсказуемо не оставил подобные заявления Уайта без внимания и ответил на них в своём стиле. Он никогда не славился кротким нравом, поэтому тут же принялся сыпать оскорблениями. Правда, под горячую руку попал не сам глава компании, а бывший оппонент бойца. Так, ирландец высказался о прошедшем в сентябре турнире UFC в Абу-Даби, который фактически был организован под Нурмагомедова.

Who’s not the man? Your man had that marquee event did he? More like an event in a marquee. A tent in the fucking sand it was. Keep spoofing to your self horse. Jock strap sniffer championships. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 19, 2019

«Это кто ещё не босс? Думаешь, твой парень провёл крутой бой, не так ли? Да это же больше похоже на турнир в шатре. Это была палатка в чёртовой пустыне. Дури себя дальше. Чемпионат среди нюхачей чужих трусов (имеются в виду трусы с ракушкой для защиты паха. — RT)», — написал Макгрегор на своей странице в Twitter.

Последней фразой ирландец хотел намекнуть на то, что россиянин является одним из апологетов борьбы в партере. Такой стиль боя неудивителен для чемпиона мира по самбо. Однако в очной схватке Нурмагомедов выступил в ударной стойке лучше, чем Макгрегор. В их поединке, который состоялся 7 октября 2018 года в рамках турнира UFC 229, Хабиб в общей сложности нанёс 208 точных ударов, 140 из которых были акцентированными, тогда как у Конора эта статистика составила 192 и 102 удара.

Высказывания ирландца не могли не задеть Нурмагомедова. Россиянин посмеялся над его словами, написав: «Это фиаско, алкаш». В ответ Макгрегор предложил «увидеться в Москве», добавив обращение «киска». При этом стоит отметить, что пикировка между атлетами проходила уже не на английском, а на русском языке.

Финальную точку поставил Хабиб, намекнув на очередной скандал с участием Конора.

«В Москве насильников не ждут», — заключил Нурмагомедов.

В Москве насильников не ждут — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) October 19, 2019

Напомним, накануне в СМИ появилась информация, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях якобы мог стать фигурантом дела об изнасиловании. По сведениям The New York Times, инцидент произошёл на парковке рядом с одним из питейных заведений Дублина. Однако официальных обвинений Макгрегору ирландская полиция не выдвинула. Представитель ирландца заявил, что спортсмен всячески отрицает свою причастность к инциденту, и напомнил, что тот «часто становится объектом слухов».

Несмотря на напряжённость в отношениях между спортсменами, нельзя исключать, что эта перепалка направлена на подогрев интереса к их возможному реваншу. Ответный поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором обсуждается на протяжении года и является беспроигрышным вариантом для UFC. Учитывая накал страстей и популярность обоих бойцов, промоушен гарантированно соберёт у экранов огромную аудиторию.

Сомневаться в этом не приходится хотя бы ввиду того ажиотажа, который царил вокруг турнира UFC 229. Схватка между бойцами установила рекорд по продажам платных трансляций в истории смешанных единоборств и превратила Нурмагомедова в суперзвезду. Кроме того, оба атлета заработали за эту битву свои самые крупные на тот момент гонорары.

Так как за последний год вражда между бойцами лишь усилилась, интерес к проведению повторного поединка ничуть не уменьшился. Но если сам Макгрегор регулярно давал понять, что готов вновь войти в октагон с Нурмагомедовым, то его визави долгое время категорически отказывался от подобной идеи. Хабиб аргументировал это наличием более достойных конкурентов и отсутствием победной серии в активе Конора.

Однако в последний месяц мнение россиянина на этот счёт изменилось. Он до сих пор считает подобный сценарий маловероятным, но уже указывает некоторые условия, при выполнении которых реванш может стать возможным. В частности, Нурмагомедов намекал, что готов на повторный бой с Макгрегором, если тот пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге или поспособствует «развитию и появлению рабочих мест в Дагестане».

В данном контексте также нельзя не учитывать мнение отца действующего чемпиона в лёгком весе. Абдулманап Нурмагомедов дал понять, что не исключает поединка между своим сыном и Макгрегором в ближайшем будущем, причём местом проведения может стать Москва. Учитывая то, насколько большую роль он играет в жизни Хабиба, можно быть уверенным, что сам спортсмен мыслит в том же ключе.

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«Может ли случиться так, что в марте-апреле бой Хабиба пройдёт в Москве или Петербурге? Такие разговоры идут. Если поединок состоится в Нью-Йорке, то только с Тони Фергюсоном. Если Конор так хочет драться, то добро пожаловать в столицу», — цитирует Нурмагомедова-старшего Sport24.

При этом не приходится сомневаться в том, что Макгрегор согласится на бой в России, если ему поступит такое предложение. Ирландец никогда не бегал от соперников и неоднократно выступал на их территории. Так, его титульные поединки с Эдди Альваресом и Чэдом Мендесом прошли в США, в то время как в Ирландии за время выступления в UFC он бился лишь раз. Это был поединок с Диего Брандао в июле 2014 года.

Кроме того, Макгрегор намекнул, что готов выступить в Москве или Санкт-Петербурге. В качестве подтверждения ирландец опубликовал свою фотографию на фоне герба России.

Примечательно, что Хабиб и Конор уже не в первый раз устраивают жёсткий обмен мнениями в социальных сетях. Достаточно вспомнить их перепалки в марте-апреле, когда ирландец не только жёстко прошёлся по противнику, но и оскорбил его жену и религию.