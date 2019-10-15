Возможный бой Нурмагомедова с Фергюсоном и первая защита Адесаньи: что обсуждают в мире ММА

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов встретиться с Тони Фергюсоном. По его словам, бразилец заслужил бой с ним. Между тем президент ведущего промоушена планеты Дана Уайт рассказал, с кем подерётся новоиспечённый обладатель пояса в средней весовой категории Исраэль Адесанья. А в России стронгмэну Александру Кокляеву пришлось лечь под капельницу во время подготовки к поединку с Александром Емельяненко.

«Скорее всего, Фергюсон станет следующим»

С последнего боя Хабиба Нурмагомедова прошло не так много времени, а в мире ММА уже вовсю идут разговоры о будущем сопернике россиянина. С большой долей вероятности им всё же станет Тони Фергюсон. Об этом в понедельник заявил президент UFC Дана Уайт.

«Сейчас надо устроить поединок Хабиба с Тони Фергюсоном. Конор Макгрегор? Он входит в тройку лучших бойцов мира. Сейчас он невероятно сосредоточен на возможном реванше с Хабибом», — приводит слова Уайта TMZ.

Подтвердил информацию о возможном бое с бразильцем и сам Нурмагомедов.

«Скорее всего, Фергюсон станет следующим, потому что других соперников нет. Тони заслуживает этого, и мы должны подраться. После я могу встретиться с Жоржем Сен-Пьером, но не буду подниматься в полусредний вес. Я хочу остаться в своей категории, защищать титул и стать лучшим легковесом за всю историю и одним из лучших бойцов всех времён», — сказал Хабиб в интервью YouTube-каналу Netcast Zone.

При этом Нурмагомедов в очередной раз подчеркнул, что для него реванш с Макгрегором вовсе не стоит на первом месте.

«Конор должен заслужить реванш. Он может просить всё что захочет, но это ничего не изменит. Он должен вернуться и заслужить свой шанс. Ему нужно вернуться, выиграть несколько поединков, а потом мы это обсудим», — добавил Нурмагомедов.

Пока же чемпион UFC в лёгком весе продолжает восстанавливаться после поединка с Дастином Порье и радует своих поклонников содержательными постами в соцсетях. В частности, Хабиб рассказал, как в 14 лет вызвался побороться с одним из друзей отца.

«Помню, как-то раз в селе мы с отцом строили стену возле дома. Мимо проходил дядя Мухаммад. Тут он говорит моему отцу: «А ну, спусти своего сына со стены, я сейчас порву его». Я такой смотрю — вот старый газует! Это был 2002 год, мне было 14 лет, был уверен, что не почувствую его, но он меня бросил со стойки. Был крайне возмущён после поединка, так как мой отец не дал нам добороться до конца, сказав: «Мухаммад, не убивай моего сына, он мне ещё нужен». Я, не понимая их сарказма, говорил: «Дай нам побороться нормально до конца», — написал Нурмагомедов в Instagram.

Тем временем о будущем чемпиона высказался другой боец UFC, друг Хабиба Ислам Махачёв.

«Знаю, что переговоры идут по бою в апреле или марте следующего года. Хабиб встречался с представителями UFC в России. UFC, наверное, озвучит какую-то сумму для организаторов. Думаю, он проведёт ещё максимум два поединка. Это моё мнение. Мы на эту тему серьёзно не общались, но, думаю, максимум два, потолок — три», — приводит слова Махачёва «Спорт-Экспресс».

«Бой Адесаньи и Джонса — весёлый поединок»

Что касается других событий UFC, то одной из самых обсуждаемых фигур в ведущем промоушене планеты по-прежнему остаётся Исраэль Адесанья. Новозеландец в начале октября оказался сильнее Роберта Уиттакера и стал новым чемпионом в среднем весе. Однако общественность уже активно обсуждает нового соперника бойца. Некоторые болельщики даже всерьёз требуют встречи Исраэля с чемпионом организации в полутяжёлом весе Джоном Джонсом. Но Уайт эту информацию не подтвердил.

«Бой Адесаньи и Джонса — весёлый поединок, но следующим соперником Исраэля станет Пауло Коста. Это тот бой, который мы собираемся организовать. Но мне нравится идея встречи Адесаньи с Джонсом в будущем, не буду лгать», — цитирует Уайта BJPenn.com.

Бразилец, как и новозеландец, не знает поражений в ММА, а в последнем бою единогласным решением судей победил опытнейшего Йоэля Ромеро. Теперь 28-летний уроженец Белу-Оризонти постарается оспорить у Адесаньи чемпионский пояс.

Другим важным событием в мире UFC стало возможное возвращении в октагон экс-чемпиона в легчайшем весе Коди Гарбрандта. Американец завоевал пояс организации в 2016-м после победы над Домиником Крусом. Но первая же защита завершилась для него неудачей. Первое поражение в карьере Коди нанёс Ти Джей Диллашоу. Оказался слабее Гарбрандт и в реванше. А в марте американец потерпел третье поражение подряд и поставил под сомнения свои перспективы в сильнейшем промоушене. Но теперь экс-чемпион, залечив все травмы, готов вернуться.

«Я порвал ещё одно сухожилие в марте. Это была вторая подобная травма. Если мои тело и разум будут готовы, то я вернусь к началу весны. Очень жду этого момента и скучаю по боям и октагону. Процесс восстановления и поддержание здоровья — это две разные вещи. В 2020 году я буду полностью здоров. Жду не дождусь его наступления и того, что этот год с собой принесёт. Мне предстоит вновь взбираться на самый верх, и на этом пути меня ждут новые испытания и препятствия», — приводит слова Гарбрандта MMA Mania.

Капельница и отрубленный палец

В России же любители смешанных единоборств продолжают обсуждать грядущий бой между Александром Емельяненко и стронгмэном Александром Кокляевым. Впрочем, последний всерьёз напугал своих поклонников, выложив в Instagram пост, где он лежит под капельницей. Выяснилось, что таким образом Кокляев всего лишь восстанавливается после простудного заболевания.

А куда более серьёзные проблемы со здоровьем перенёс хорватский боец ММА Зоран Дод. Во время работы по уборке кукурузы в родной деревне спортсмену отрезало палец. Мизинец мужчины буквально затянуло в комбайн. Несмотря на это, Дод сначала завершил уборку кукурузы и лишь затем обратился к врачу, но спасти палец было уже невозможно.

Невероятно, но Зоран даже не стал отменять свой ближайший бой, который состоится всего через пять дней.

«Даже не думал о переносе боя. Я привык к гораздо большей боли в ММА, чем сейчас, когда уборочная машина отрубила мне палец», — приводят СМИ слова Дода.