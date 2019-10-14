Нурмагомедов считает, что Фергюсон заслуживает право на бой с ним
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«Скорее всего, Тони Фергюсон будет следующим, потому что больше нет других соперников. Тони заслуживает этого, и мы должны подраться», — приводит слова Нурмагомедова Netcast Zone.
Он отметил, что после боя с Фергюсоном он мог бы провести поединок с Жоржем Сен-Пьером, однако при этом не хочет подниматься в полусредний вес.
«Я хочу остаться в своём весе, защищать свой титул и стать лучшим легковесом за всю историю и одним из лучших бойцов всех времён», — добавил россиянин.
Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном пытались организовать четырежды, однако каждый раз битва по разным причинам срывалась.
Ранее сообщалось, что глава UFC рассказал о планах по Нурмагомедову.