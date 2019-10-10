Возвращение Последнего Императора в Японию, призыв к Нурмагомедову и ирония Емельяненко: что обсуждают в мире ММА
- Хабиб Нурмагомедов
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- © Mike Roach/Zuffa LLC
«Хабиб круче Конора, и это факт»
В среду, 9 октября, UFC опубликовал новый список лучших бойцов организации вне зависимости от весовых категорий. Позиции чемпиона промоушена в лёгком весе из России Хабиба Нурмагомедова в нём остались незыблемыми. Уроженец Дагестана по-прежнему идёт вторым и уступает лишь дважды защитившему пояс в тяжёлом весе Джону Джонсу. На третьей строчке расположился чемпион сразу в двух весовых категориях Генри Сехудо. Зато ворваться в топ-10 удалось Исраэлю Адесанье, который на минувшей неделе оказался сильнее Роберта Уиттакера в бою за звание сильнейшего в среднем весе.
Между тем все любители смешанных единоборств с интересом ждут, кто станет следующим соперником Нурмагомедова. Пока всё идёт к тому, что Хабиб всё же сойдётся в схватке с претендентом на титул Тони Фергюсоном, несмотря на желание Конора Макгрегора получить реванш. При этом менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз даже призвал американца не скрываться от россиянина.
«Тащи сюда свою задницу в марте или апреле, получай и проваливай, заканчивай карьеру. Вот и всё. Если сражаешься раз в год, на тебя нет спроса», — приводит слова Абдель-Азиза ESPN.
Тем временем о желании сразиться с Нурмагомедовым заявил другой заметный боец лёгкого веса UFC Джастин Гэтжи, который в сентябре победил Дональда Серроне. При этом американец высказался о действующем чемпионе предельно уважительно.
«Хабиб — самая яркая суперзвезда в мире. Он круче Конора, и это факт. За ним стоит одна из самых больших стран, да, самая большая страна в мире поддерживает его. Что мы вообще тут делаем?» — приводит слова Гэтжи MMAJunkie.
По его словам, он хотел бы успеть подраться с россиянином, который всё чаще задумывается о завершении карьеры.
«Хочется вновь порадовать зрителей красивым боем»
Если Нурмагомедов имени ближайшего соперника пока не знает, то Фёдор Емельяненко получил 9 октября официальную информацию о бое с американцем Куинтоном Джексоном по прозвищу Рэмпейдж. Руководство Bellator подтвердило, что поединок, как и ожидалось, состоится 29 декабря в Токио. После этого соперники высказались друг о друге с большим уважением. В частности, Джексон признался, что Емельяненко всегда был его любимым бойцом.
«Это странно — драться с тем, с кого брал пример. Он всегда показывал шоу, всегда хотел победить досрочно, это один из самых зрелищных бойцов в истории. Но я принимаю вызов и рад, что поединок пройдёт в Японии — стране, где я очень люблю выступать», — заявил спортсмен на пресс-конференции.
В свою очередь, Последний Император пообещал провести яркий бой в Японии.
«19 лет назад я впервые выступил здесь и всем сердцем полюбил эту страну. Я скучаю по той атмосфере, которая царила здесь, скучаю по друзьям, с которыми мы вместе выступали. Хочется вновь порадовать зрителей красивым боем. Мы с Куинтоном приложим все усилия, чтобы болельщики запомнили это как красивое и запоминающееся зрелище», — отметил россиянин.
После этого соперники провели «дуэль взглядов», а Емельяненко заставили в очередной раз рассказать о своём будущем. Фёдор признался, что подумывает о завершении карьеры. При этом ранее президент Bellator Скотт Кокер заявил, что по контракту с промоушеном россиянин проведёт ещё три боя, последний из них — на родине.
Fedor vs Rampage December 29th in Japan! #BellatorJapanpic.twitter.com/uXfXlowpn9— Bellator MMA (@BellatorMMA) 9 октября 2019 г.
«У меня нет никакого конфликта с братом»
Пока Емельяненко-старший готовится к бою в Японии, его младший брат продолжает выводить из себя своего будущего соперника, знаменитого стронгмэна Михаила Кокляева. Боец не упускает буквально ни одной возможности, чтобы уколоть оппонента.
«Пришёл в китайское заведение покушать. Открываю первую страницу — Made in China, а здесь — китайские хинкали. Миша, ты меня преследуешь повсюду. Успокойся, остановись. Готовься к бою. 29 ноября увидимся на ринге», — написал Емельяненко в Instagram.
Ранее Александр уже шутил на тему того, что его сопернику придётся ограничить себя в еде.
Вместе с тем Емельяненко-младший достаточно жёстко ответил Кокляеву, который недавно заявил, что хочет помирить соперника со старшим братом.
«Глупости. Сюда вообще лезть не надо. У меня нет никакого конфликта с братом Фёдором. Я набрал ему год назад. Мы поговорили по телефону. Я спросил, есть ли у него ко мне какие-то вопросы. Он ответил: «Нет, всё нормально, я не обижаюсь. А ты что, обижаешься?» Я сказал, что нет», — приводит слова бойца Sport24.
Также он рассказал о том, почему до сих пор не встретился с Фёдором лично.
«Он сказал, что нам нужно увидеться и поговорить. Я попросил его, когда он будет свободен, набрать мне. Я на него не обижаюсь, и он на меня тоже. Но Федя не перезвонил ввиду того, что сильно занят. А я и не тревожу», — добавил Емельяненко-младший.
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