«Мы бы заполнили «Газпром Арену»: какова вероятность проведения боя Нурмагомедова с Макгрегором на стадионе «Зенита»

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов намекнул, что согласен на реванш с Конором Макгрегором, если бой пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Российский спортсмен готов пойти на это ради нового рекорда посещаемости в смешанных единоборствах. RT разбирается, насколько реален такой поединок.

В субботу, 5 октября, Хабиб Нурмагомедов выступил на форуме Synergy Global Forum, который состоялся на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Российский борец смешанных единоборств пообщался с посетителями мероприятия о бизнесе, футболе и даже соперничестве с певицей Ольгой Бузовой в Instagram. Но самые интересные заявления чемпиона UFC касались спортивной карьеры — его и Конора Макгрегора.

Началось обсуждение этой темы с вопроса, готов ли Нурмагомедов пожать руку бывшему противнику, которого год назад победил в титульном поединке, после чего между ними едва не произошла потасовка с участием других борцов. «Орёл» ответил, что пока на такой шаг не готов.

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«На данный момент я не готов пожать руку Конору. Любой человек совершает ошибки, у всех есть свои недостатки. Но когда человек продолжает себя так вести, то это его натура. Недавно мы видели, как он ударил 70-летнего пожилого мужчину. Это тоже показатель его нравственности и воспитания. Извинения тоже нужно всегда принимать. Если человек извиняется и понимает свои ошибки, то мы обязаны его прощать», — сказал Нурмагомедов.

Не обошлось без обсуждения возможного боя с Макгрегором, которого ирландец так ждёт, чтобы поквитаться за поражение. Нурмагомедов неоднократно высказывал своё мнение на этот счёт, и его позиция осталась неизменной — бывший чемпион должен заслужить реванш.

«С бойцовской точки зрения поединок с Макгрегором — пройденный этап. Мне там нечего доказывать. Бизнесмены мне скажут, что нужно с ним подраться, так как это денежный бой. Можно было бы убрать всех основных претендентов и победить его снова для расширения моих сельскохозяйственных проектов», — отшутился дагестанский борец.

Однако он всё-таки намекнул, что Макгрегор может не проходить весь путь к званию претендента заново, если будет соблюдено условие. Нурмагомедов готов с ним подраться, если бой провести в России на «Газпром Арене», — ведь в таком случае схватку увидят вживую не меньше 70 тыс. болельщиков.

«Думаю, мы бы заполнили «Газпром Арену», если бы провели бой здесь. Рекорд UFC составляет 56 тыс. зрителей. Я бы мог с лёгкостью побить его на стадионе «Зенита». Пару дней назад у меня была встреча с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, и мы обсуждали, где можно провести следующий бой, так как я веду переговоры с UFC о поединке в России. Я сразу вспомнил о «Газпром Арене», где был побит рекорд хоккейных матчей на игре ЦСКА и СКА. Я бы смог заполнить стадион и здесь подраться», — высказал уверенность Нурмагомедов.

Чемпион UFC напоследок напомнил, что в первую очередь рассматривает другого соперника для себя, но будет держать в голове вариант с Макгрегором, если он позволит заработать больше денег и вложить их в развитие родного Дагестана.

«Больше заслуживает Тони Фергюсон. Надо отдать ему должное, человек идёт на серию из 12 побед. Конору надо вернуться в ММА, перестать бить старых людей. Пускай возвращается, выигрывает и становится в очередь. Пускай он заслужит своё место в титульной гонке. Хотя для развития, для появления рабочих мест в Дагестане можно было бы и Макгрегора побить», — заключил Нурмагомедов.

Разговоры о том, что Нурмагомедов проведёт первый поединок под эгидой UFC в России, пошли после его последней победы над Дастином Порье. Борец и сам неоднократно заявлял, что хочет порадовать своих болельщиков и выступить перед ними. Однако долгое время ему приходилось драться только в США, так как там лучше всего развит рынок смешанных единоборств, а телетрансляции могут принести самый высокий заработок.

Но после того как Нурмагомедов поборол Макгрегора и стал неоспоримым чемпионом, он получил возможность выдвигать свои условия или по крайней мере обсуждать их с руководством промоушена. Пока категорических заявлений о том, что «Орлу» не удастся провести следующий поединок на родине, не звучало. Возможность собрать под одной крышей около 75 тыс. болельщиков должна заинтересовать организацию.

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Пока что конкретных планов, когда Нурмагомедов проведёт бой в Санкт-Петербурге на втором по величине стадионе России, нет. «Газпром Арена» является одним из самых востребованных спортивных сооружений в стране, где регулярно играет «Зенит», летом пройдут матчи чемпионата Европы по футболу, через год состоится финал Лиги чемпионов, а всё остальное время проводятся концерты и прочие мероприятия. Чтобы в этот список вошёл и турнир UFC, как минимум надо дождаться времени, когда стадион разгрузится.

Нурмагомедов же хочет вновь выйти на ринг довольно скоро. По словам его менеджера Ризвана Магомедова, болельщикам остаётся ждать всего полгода.

«Следующий бой Хабиба пройдет в марте или апреле. Где? Вот это пока большой вопрос. Идут переговоры с разными сторонами. Думаю, мы узнаем об этом в течение месяца. Вообще, предложений очень много, не только из России. Есть ряд стран, которые выражают желание провести турнир, главным событием которого был бы поединок с участием Хабиба. Но, конечно, Хабиб хочет подраться в России — в Москве или Санкт-Петербурге. Посмотрим. Работа ведётся. Думаю, в ближайшее время на чём-то остановимся. Крытая арена на 75 тыс. зрителей — это подходящая история», — говорил недавно Магомедов «Спорт-Экспрессу».

Хотя в числе вероятных соперников сам Нурмагомедов упоминает Фергюсона и Макгрегора, не исключён ещё вариант встречи с Жоржем Сент-Пьером. Россиянин неоднократно выражал уважение канадцу и искал возможности провести с ним бой, но тот уже завершил карьеру. Тем не менее, по словам Магомедова, Сен-Пьер готов вернуться в спорт, а переговоры с ним ведутся. В UFC же сначала хотят провести бой Нурмагомедова с Фергюсоном, а уже потом предоставить россиянину полную свободу действий.