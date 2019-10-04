Менеджер заявил, что UFC ведёт переговоры с Сен-Пьером о бое против Нурмагомедова

Ризван Магомедов, менеджер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о переговорах по поводу потенциального поединка с бывшим обладателем титула в двух категориях канадцем Жоржем Сен-Пьером.

«С Сен-Пьером ведёт переговоры UFC. По словам Жоржа, ради боя с таким соперником, как Нурмагомедов, он готов вернуться. Сен-Пьер неоднократно заявлял, что может сделать 70 кг. Судя по последним видео, он сильно сбросил вес, стал меньше», — сказал Магомедов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Также менеджер добавил, что поединок с Сен-Пьером будет более кассовым, нежели встреча с другим претендентом на титул Нурмагомедова, американцем Тони Фергюсоном.

Ранее отец Нурмагомедова заявил, что его сын выйдет на бой с Фергюсоном не ранее марта.