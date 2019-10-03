Отец Нурмагомедова заявил, что его сын выйдет на бой с Фергюсоном не ранее марта

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал, когда должен состояться поединок его сына с американцем Тони Фергюсоном.

«Такого большого боя в истории UFC не было. Поэтому я думаю, что «Мэдисон-сквер-гарден» — подходящая арена для этого боя, но мы раньше, чем март, не выступим», — сказал Нурмагомедов-старший на YouTube-канале «Живи на 100%».

До этого глава UFC Дана Уайт неоднократно заявлял, что Фергюсон должен стать следующим соперником Нурмагомедова. 29 сентября Фергюсон анонсировал свой следующий бой.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил представителя США Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее отец Нурмагомедова рассказал о желании сына сразиться с Макгрегором в Москве.