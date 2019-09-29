Боец UFC Фергюсон анонсировал свой следующий поединок
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«Получил сигнал. Чемпион возвращается! Скоро будут новости о бое», — написал Фергюсон в своём Instagram.
До этого глава UFC Дана Уайт неоднократно заявлял, что Фергюсон должен стать следующим соперником действующего чемпиона организации в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.
В своём последнем бою Фергюсон техническим нокаутом одолел Дональда Серроне.
В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее Нурмагомедов заявил, что его следующий бой может пройти в России.