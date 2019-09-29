Нурмагомедов заявил, что его следующий бой может пройти в России

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о возможном проведении его следующего поединка в России.

«Есть большая вероятность, что мой следующий бой пройдет в России», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Всего на счету российского спортсмена 28 побед и ни одного поражения в MMA.

Ранее экс-чемпион UFC Тайрон Вудли рассказал Тони Фергюсону способ одолеть Нурмагомедова.