Экс-чемпион UFC рассказал Фергюсону способ одолеть Нурмагомедова

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе американец Тайрон Вудли рассказал соотечественнику Тони Фергюсону, как победить действующего обладателя титула UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«На месте Тони я бы сам тащил Хабиба в партер в самом начале боя, пока они ещё не вспотели. У Хабиба нет огромной шеи, так что на нём можно испробовать весь арсенал, в котором Хабиб не блещет», — приводит слова Вудли Allboxing.ru.

Он также подчеркнул, что считает Фергюсона одним из лучших кандидатов для победы над Нурмагомедовым.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее чемпион мира по борьбе Кайл Дейк бросил вызов Нурмагомедову.