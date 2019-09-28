Экс-чемпион UFC рассказал Фергюсону способ одолеть Нурмагомедова
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«На месте Тони я бы сам тащил Хабиба в партер в самом начале боя, пока они ещё не вспотели. У Хабиба нет огромной шеи, так что на нём можно испробовать весь арсенал, в котором Хабиб не блещет», — приводит слова Вудли Allboxing.ru.
Он также подчеркнул, что считает Фергюсона одним из лучших кандидатов для победы над Нурмагомедовым.
В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее чемпион мира по борьбе Кайл Дейк бросил вызов Нурмагомедову.