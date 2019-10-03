Отец Нурмагомедова рассказал о желании сына сразиться с Макгрегором в Москве

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Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, заявил, что его сын готов провести реванш с ирландцем Конором Макгрегором в Москве.
Отец Нурмагомедова рассказал о желании сына сразиться с Макгрегором в Москве
  • Reuters

«Если хочет Макгрегор, Москва ждёт его. Он же говорил, что у него болельщиков больше здесь, чем у нас. Мы хотим принять его в Москве, пожалуйста — мы ждём», — сказал Нурмагомедов-старший на YouTube-канале «Живи на 100%».

При этом он отметил, что в первую очередь Хабиб встретится с Тони Фергюсоном, так как у американца такая же победная серия в UFC, как и у него.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Макгрегор последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года. Тогда он потерпел поражение от Нурмагомедова в титульном поединке.

Ранее чемпион НБА Пол Пирс обратился к Макгрегору.

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