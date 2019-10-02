Чемпион НБА Пирс обратился к Макгрегору

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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года Пол Пирс обратился к бывшему обладателю титулов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конору Макгрегору.
Чемпион НБА Пирс обратился к Макгрегору
  • AFP

«Человек, которым ты был за много лет до большой славы, должен приспособиться к тому, чтобы стать суперзвездой. Ты должен понять, что люди попытаются сбить тебя с пути. Должен быть умным в том, что делаешь, что говоришь, как действуешь в глазах общественности», — сказал Пирс в эфире Submission Radio

По его словам, Макгрегору необходимо поменять многое в своей жизни, чтобы вернуться на прежний уровень.

Последний раз Макгрегор выходил в октагон в октябре 2018 года. Тогда он потерпел поражение в титульном поединке от действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Дана Уайт заявил, что Макгрегор хочет выйти в октагон 14 декабря в Дублине.

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