Трудолюбие Нурмагомедова, насмешка Фергюсона и упорство Макгрегора: что обсуждают в мире UFC

Хабиб Нурмагомедов продолжает упорно тренироваться, хотя имя его следующего соперника до сих пор неизвестно, рассказал тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хавьер Мендес. Между тем предполагаемый соперник россиянина Тони Фергюсон вновь обвинил его в излишней любви к сладкому. А глава промоушена Дана Уайт заявил, что Конор Макгрегор по-прежнему хочет вернуться в октагон 14 декабря в Дублине, однако на эту дату уже назначен турнир в Лас-Вегасе, а потому поклонники ирландца вряд ли вновь увидят его в деле до 2020 года.

Предостережение от Кремлёва и восхищение Ли

Дата следующего поединка россиянина Хабиба Нурмагомедова на данный момент неизвестна, однако он не даёт себе расслабиться и по-прежнему уделяет тренировкам много времени, не ограничиваясь при этом смешанными единоборствами. Так, на своей странице в Instagram чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) опубликовал фотографию в боксёрских шлеме и перчатках.

«Самый главный процесс в подготовке — это тяжёлые спарринги, во время которых надо думать и о здоровье, чтобы не нагрузить своё тело и держаться золотой середины», — подписал пост Нурмагомедов.

На протяжении нескольких месяцев ведутся разговоры о том, что его следующий бой может состояться по правилам бокса. В этом случае его соперником должен стать бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер — младший. Россиянин и сам изъявлял желание провести именно этот поединок, несколько раз бросив вызов американцу.

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В то же время многие эксперты предполагают, что у чемпиона UFC практически нет шансов на победу на ринге. Такое мнение выразил и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.

«Перейти в бокс из другого спорта — это, как мне кажется, нереально. Если такое произойдёт, и кто-то победит в боксе — это будет сенсация. Думаю, что Хабиб в своём спорте показывает и доказывает, что он лучший», — приводит слова функционера ТАСС.

Тот факт, что Нурмагомедов ответственно относится к тренировочному процессу, подтвердил и его наставник Хавьер Мендес.

«Хабиб всегда тренируется, а сейчас, видимо, занимается всякой ерундой, связанной с обязательствами со СМИ и тому подобным. Но он постоянно тренируется», — заверил тренер в интервью Youtube-каналу AKA Fight News.

Упорство и трудолюбие россиянина отмечают не только болельщики и эксперты, но и коллеги. На этот раз своё восхищение выразил экс-претендент на чемпионский титул UFC в лёгкой весовой категории Кевин Ли, в настоящий момент выступающий в полусреднем дивизионе. Он признался, что бой между Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье вдохновил его на работу над собой.

«Врать не буду: это было очень, очень впечатляюще, а все знают, что впечатлить меня не так уж просто, особенно таким парнем, как Хабиб. Этот бой меня даже «разбудил», заставил работать над собой. Буквально по его завершении я запрыгнул в машину и поехал в Монреаль. Знаю, над чем мне теперь нужно работать», — цитирует Ли MMAJunkie.

Диета Сен-Пьера и насмешка Фергюсона

Нурмагомедов неоднократно признавался, что одним из наиболее предпочтительных соперников для него мог бы стать бывший двукратный чемпион UFC в полусреднем весе Жорж Сен-Пьер. В феврале нынешнего года канадец объявил о завершении карьеры, однако недавно опубликовал пост, который дал его поклонникам надежду вновь увидеть своего кумира в деле.

«Суши становятся ещё вкуснее после 75-часового водного голодания», — написал Сен-Пьер.

Некоторые пользователи социальных сетей предположили, что боец сбрасывает вес, чтобы вернуться в октагон. Схожую мысль выразил и Нурмагомедов, в комментариях к записи поинтересовавшись, не является ли целью канадца лёгкий дивизион.

Однако тренер канадца Фирас Захаби опроверг такой вариант развития карьеры своего подопечного. Он подчеркнул, что возраст спортсмена не позволит ему с лёгкостью сбросить вес. Кроме того, по его словам, в настоящий момент у Сен-Пьера другие приоритеты в жизни.

При этом специалист назвал имена соперников, ради которых Сен-Пьер мог бы возобновить тренировки.

«Не буду говорить за Жоржа, но мне кажется, он вернётся только ради мегабоя, какого-то грандиозного события. Дело даже не в титулах. Бой мог бы быть и за титул, но не думаю, что ему это важно. Его внимание могли бы привлечь только два громких имени — Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор», — заявил Захаби.

После второй защиты титула Нурмагомедова президент UFC Дана Уайт заявил о том, что следующим соперником россиянина должен стать экс-обладатель временного титула в лёгком весе Тони Фергюсон. После этого американец в соцсетях призвал Хабиба выйти с ним на бой уже до конца этого года.

В одном из своих последних сообщений Эль Кукуй обратился к Нурмагомедову, напомнив ему о встрече, которая должна была состояться в 2017 году, однако у россиянина возникли проблемы со сгонкой веса. По утверждению американца, соперник позволил себе съесть слишком много десертов, что и стало причиной отмены поединка.

«Я говорил это раньше и скажу это снова. Время для тирамису», — написал Фергюсон в своём Twitter.

Форма Макгрегора и дата боя Махачева

Что касается ещё одного бывшего соперника Нурмагомерова, Конора Макгрегора, то его перспективы также пока неясны. Дана Уайт рассказал британскому изданию Mirror, что ирландец по-прежнему хочет выйти в октагон 14 декабря в Дублине, но вероятность такого развития событий мала, поскольку в этот день у промоушена запланирован турнир UFC 245 в американском Лас-Вегасе. Он также отверг предположение о том, что следующим соперником ирландца может стать Джастин Гэтжи.

Ранее Уайт отмечал, что если Макгрегор не хочет ехать в штат Невада, то проведёт бой уже в 2020 году.

С момента последнего поединка Макгрегора прошёл уже почти год, и у многих поклонников возникают опасения по поводу его формы после длительного перерыва. Однако его одноклубник, боец ММА Макван Амирхани, заверил, что спортсмен работает над своими ошибками и вернётся в октагон «другим человеком».

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«В конце концов, он знает, что для нас, спортсменов, счастье не в деньгах. Оно в том, чтобы выходить и выступать, а Конор голоден до этого. Он знает, что именно это приносит ему счастье, и это именно то, что он любит. Поэтому я искренне верю, что он вернётся. Мы видели много подтверждений того, что он теперь мыслит на совершенно ином уровне», — уверен Амирхани.

В возвращение бойца на прежний уровень верит и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс, сравнивший ирландца с легендой НБА Коби Брайантом.

«Может ли он забраться обратно? Конечно. Но нужны изменения. Некоторые добираются до самого верха, а потом их оттуда сбрасывают, и им приходится расти заново. Так было с Коби Брайантом. Ему пришлось пройти через все трудности, чтобы затем вернуться на вершину горы. Ты учишься, двигаешься дальше, становишься мудрее и благодаря этому растёшь», — рассказал экс-баскетболист в интервью Youtube-каналу Submission Radio.

Тем временем стало известно, когда пройдёт следующий бой россиянина Ислама Махачева, входящего в команду Нурмагомедова и выступающего в лёгкой весовой категории. По словам менеджера Ризвана Магомедова, поединок состоится в начале 2020 года. На данный момент на счету Махачева 18 выигранных боёв, в том числе победа над бразильцем Дави Рамосом в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби.