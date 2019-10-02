Кремлёв высказался о возможном бое Нурмагомедова в боксе

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что организация больше не делала предложений чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову о проведении боксёрского поединка.
Кремлёв высказался о возможном бое Нурмагомедова в боксе
  • РИА Новости

«Нет, не делали больше предложений. Перейти в бокс из другого спорта — это, как мне кажется, нереально. Если такое произойдёт и кто-то победит в боксе, это будет сенсация. Думаю, что Хабиб в своём виде спорта показывает и доказывает, что он лучший», — цитирует Кремлёва ТАСС.

До этого обсуждалась возможность проведения матча по боксёрским правилам между Нурмагомедовым и бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером.

Ранее тренер Жоржа Сен-Пьера заявил, что поединок с Нурмагомедовым в лёгком весе невозможен.

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