Тренер Сен-Пьера считает, что поединок с Нурмагомедовым в лёгком весе невозможен

Фирас Захаби, тренер бойца смешанных единоборств Жоржа Сен-Пьера, высказал мнение, что поединок его подопечного с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым не состоится в данной весовой категории.

«Думаю, что поединка в лёгком дивизионе между ними не будет. Раньше было время, место и желание для того, чтобы Жорж пошёл на эту жертву. Но теперь его время ушло. Он стал старше и наслаждается жизнью. Нашёл баланс в жизни между семьёй и друзьями. Он не станет всё бросать, чтобы сделать нужный вес: это стоит больших усилий и энергии. Ему придётся полгода готовиться, чтобы добраться до этой весовой категории. Я не хочу говорить за Жоржа. Но, на мой взгляд, он вернётся только ради мегабоя. Ему уже не нужны титулы. Не думаю, что это важно для него. Для Жоржа заманчивы только два имени: Нурмагомедов и Конор», — цитирует Захаби BJ Penn.

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз заявлял, что постарается устроить россиянину поединок с Сен-Пьером. Сам чемпион заявил, что такой бой возможен только в рамках лёгкого веса.

Ранее тренер Нурмагомедова заявил, что сейчас Хабиб занимается всякой ерундой.