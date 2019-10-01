Тренер Нурмагомедова: сейчас Хабиб занимается всякой ерундой

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Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, чем в настоящее время занимается боец.
Тренер Нурмагомедова: сейчас Хабиб занимается всякой ерундой
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«Нурмагомедов всегда тренируется, а сейчас, видимо, занимается всякой ерундой, которая связана с обязательствами со СМИ и так далее. Но он постоянно тренируется», — сказал Мендес в видеоблоге AKA Fight News.

В последнем бою, который состоялся 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби, россиянин победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона организации в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что Макгрегор хочет выйти в октагон 14 декабря в Дублине.

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