Тренер Нурмагомедова: сейчас Хабиб занимается всякой ерундой

Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, чем в настоящее время занимается боец.

«Нурмагомедов всегда тренируется, а сейчас, видимо, занимается всякой ерундой, которая связана с обязательствами со СМИ и так далее. Но он постоянно тренируется», — сказал Мендес в видеоблоге AKA Fight News.

В последнем бою, который состоялся 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби, россиянин победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона организации в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что Макгрегор хочет выйти в октагон 14 декабря в Дублине.