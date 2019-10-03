«Сидели и разговаривали, а он драться полез»: Емельяненко-младший и Кокляев устроили «потасовку» во время очной встречи

Боец ММА Александр Емельяненко и представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев устроили «потасовку» в одном из ресторанов Москвы. В тот момент спортсмены проводили очную встречу, организованную блогером Азаматом Бостановым перед боем, который назначен на 29 ноября. Атлеты начали ругаться, а затем кидать друг в друга кепку. В результате стронгмен получил рассечение брови. Впоследствии он извинился за свои действия. Экс-чемпион UFC Олег Тактаров высказал предположение, что перепалка могла быть спланирована заранее, чтобы подогреть интерес к поединку.

29 ноября состоится бой между бойцом ММА Александром Емельяненко и представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым. Их конфликт продолжается уже несколько месяцев, однако до недавнего времени он ограничивался едкими шутками и взаимными оскорблениями в социальных сетях. И когда спортсмены встретились лицом к лицу задолго до назначенной даты, то не смогли держать себя в руках.

Спортивный блогер Азамат Бостанов организовал очную встречу между Емельяненко и Кокляевым в одном из столичных ресторанных комплексов. О ней стало известно спустя сутки, когда в СМИ появилась информация о «потасовке», а затем и видеокадры произошедшего.

На ролике будущие соперники ругаются, а затем начинают кидать друг в друга кепку. В свою очередь, Бостанов пытается их успокоить, предлагая выяснять отношения на ринге. В результате стронгмен получил рассечение брови, а экс-чемпион мира по версии ProFC не пострадал.

Зачинщиком «потасовки» стал Кокляев, однако сообщается, что причиной для неё послужили оскорбления Емельяненко. Позднее представитель силовых видов спорта записал видеообращение, в котором извинился перед болельщиками за свои действия.

«Друзья, приношу извинения за то, что не сдержал эмоций, но долго терпел выпады Сани. Сечка до боя заживёт, нормально всё, всем пока, работаем дальше», — сказал он.

Его оппонент не стал извиняться за нанесённую травму, а также рассказал свою версию событий.

«Я не знаю, почему он так взбесился. Мы просто сидели и разговаривали. А тут он подорвался, драться полез, его оттаскивать стали. Он чересчур уверовал в себя. А у народа мнение о нём — русский богатырь, веса таскает, спокойный», — цитирует спортсмена «Спорт-Экспресс».

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Стоит отметить, что оба разместили ролик с «потасовкой» на своих страницах в социальных сетях.

Конфликт между Емельяненко и Кокляевым начался ещё в марте нынешнего года, когда первый позволил себе пренебрежительные высказывания в адрес бодибилдеров, обвинив их в непрофессионализме и самолюбовании. Однако по мере приближения к дате официальной встречи количество взаимных оскорблений значительно возросло. Так, несколько дней назад боец ММА в шуточной форме призвал болельщиков поддержать соперника, так как «ему будет больно».

«Здравствуйте, люди добрые! Мой вес — 112 кг. Моя скорость не упала, у меня добавилось силы. У меня к вам просьба: хватит на Мишу нападать, поддержите его. Он не понимает, куда он выходит, ему будет крайне тяжело. Достаточно того, что он отважился выйти на ринг», — сказал боец.

В ответ Кокляев заявил, что готов умереть на ринге, так как намерен до конца защищать «правду» и спортивные принципы. Кроме того, он подчеркнул, что согласился выйти на ринг не ради саморекламы.

Несмотря на громкие заявления обоих соперников, многие выражают сомнения в искренности их слов. Так, первый российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров предположил, что «потасовка» во время очной встречи является не чем иным, как частью шоу, необходимого, чтобы дополнительно подогреть интерес к предстоящему поединку.

«Я готов поверить, что Кокляев хочет проверить себя и будет по-настоящему бить по лицу, а не возьмёт на удушающий уже на третьей минуте раунда. Они начали реслинг в России, хотя говорили, что это всё не по-настоящему. Пожалуйста, мы видим уже результат. Скоро догоним Америку, скоро уже начнут переодеваться в специальную форму. Они неплохо начали, людям нужны такие шоу, молодцы», — приводит слова Тактарова Sport24.

Бой между Кокляевым и Емельяненко пройдёт по правилам бокса и будет состоять из четырёх раундов по три минуты каждый. Местом его проведения станет «ВТБ Арена», а в качестве одного из организаторов может выступить Федерация бокса России. Её генеральный секретарь Умар Кремлёв выразил готовность создать крупный денежный фонд. При этом ранее появилась информация о том, что стронгмен получит за поединок $80 тыс., а боец ММА — примерно в два раза больше.

Для Кокляева этот бой станет дебютом в единоборствах. В связи с этим фаворитом считается его соперник, имеющий опыт выступления не только в ММА, но и в самбо и дзюдо.