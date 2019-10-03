Александр Емельяненко рассказал о потасовке с Кокляевым в Москве

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о конфликте с представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым во время очной ставки в одном из баров в центре Москвы.

«Он не удержался, начал раньше времени в драку лезть. Стал кепками бросаться, ну я ему и вернул — тем же способом. Больше ничего с моей стороны не было», — цитирует бойца MMA «Спорт-Экспресс».

По его словам, ему неизвестно, что могло так разозлить Коклева. Также Емельяненко отметил, что сам был абсолютно спокоен и не намерен менять тактику на предстоящий бой.

«Я профессионал. На бой выхожу без нервов, хладнокровным», — добавил он.

Поединок Александра Емельяненко и Михаила Кокляева состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Бой будет проводиться по правилам бокса.

Ранее Кокляев извинился за потасовку с Александром Емельяненко.