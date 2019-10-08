Желание Макгрегора подраться в Москве, бой Емельяненко в Японии и самый посещаемый турнир: что обсуждают в мире ММА

Ирландский боец Конор Макгрегор вновь бросил вызов россиянину Хабибу Нурмагомедову. Он опубликовал фрагмент их прошлогоднего боя с хештегом «Москва». Близкий друг чемпиона UFC в лёгком весе Ислам Махачев хочет встретиться с новозеландцем Дэном Хукером, а легенда MMA Фёдор Емельяненко может сойтись в октагоне с Куинтоном Джексоном в своём последнем бою в Японии. Тем временем турнир UFC 243 официально признали самым посещаемым в истории.

Повторение боёв Макгрегора и возвращение Сехудо

Чуть больше года назад состоялся один из самых ожидаемых поединков в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в котором сошлись россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор. Действующий обладатель чемпионского пояса в лёгком весе уже успел во второй раз защитить свой титул, однако его бывший соперник всё ещё не оставляет надежд вновь сойтись с ним в октагоне.

На своей странице в Twitter Макгрегор разместил фрагмент прошлогоднего боя с подписью «Давай потанцуем». К посту он добавил хештег «Москва», намекая на то, что не против провести реванш в России. Сам Нурмагомедов рассказывал, что в настоящий момент ведутся переговоры по поводу боя на родине, в то же время отмечая, что экс-чемпион UFC в полулёгком и лёгком дивизионе не рассматривается им в качестве соперника.

Однако на повторение противостояния с ирландским бойцом рассчитывает ещё один его бывший соперник. Отвечая на вызов новозеландца Дэна Хукера, американец Дастин Порье вновь намекнул на желание провести бой-реванш с Макгрегором.

«Следующий бой у меня с ирландцем. Ты близок, приятель, но пока рановато. Продолжай бороться», — написал бывший временный чемпион UFC в лёгком весе.

В сентябре 2014 года Макгрегор одержал победу над Порье на турнире UFC 178.

Планы чемпиона UFC в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо более определённые. Он объявил о том, что его следующий выход в октагон состоится весной 2020 года.

«Сначала хочу восстановиться после травмы плеча. В ноябре начну тренироваться. Так что март — идеальное время для поединка. Думаю, в следующем году проведу два или три боя», — рассказал американец в программе The Schmo.

Последний раз Сехудо дрался в июне нынешнего года. Тогда он техническим нокаутом победил бразильца Марлона Мораиса, завоевав титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Вызов Махачева и последний бой Емельяненко в Японии

Ранее стало известно, что очередной поединок Ислама Махачева пройдёт в начале следующего года. Однако на данный момент имя его будущего соперника не называется. Сам россиянин выразил желание встретиться с Хукером, недавно победившим соотечественника Эла Яквинту. Он ответил новозеландцу после того, как тот вызвал на бой Порье.

«Хватит гоняться за бойцами с сериями поражений. Давай бороться», — написал Махачев.

29 декабря промоутерские организации Bellator и Rizin проведут совместный турнир в Японии. Сообщается, что в одном из поединков вечера примет участие российский боец ММА Фёдор Емельяненко. Представитель тяжёлой весовой категории намерен ещё несколько раз выйти в октагон перед завершением карьеры, однако этот бой может стать для него последним в Японии. В качестве соперника рассматривается бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Куинтон Джексон.

Успех Адесаньи и сообщения о гибели Нурматова

Главным событием прошедших выходных стал турнир UFC 243 в Мельбурне. В первом бое вечера, в котором на кону стоял чемпионский титул в среднем весе, сошлись Исраэль Адесанья и Роберт Уиттакер. Досрочную победу в двух раундах одержал новозеландец.

После поединка должное победителю отдал бывший чемпион ONE Championship и Bellator в полусреднем весе Бен Аскрен, ныне выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате.

«Я ко всему отношусь критично, но некоторые из вас просто не могут кое-чего понять. Исраэль Адесанья — чёртова суперзвезда. Он обладает харизмой, он уникален, хорошо говорит и умеет драться», — написал американец в Twitter.

Необычный случай произошёл после боя в среднем дивизионе между Диего Лимой и Люкой Джумо. Бразилец взял верх раздельным решением судей, однако именно это не устроило его команду. По мнению менеджера Алекса Дэвиса, победа должна была быть засчитана единогласно. В официальном заявлении говорится, что спортсмен намерен опротестовать данный результат.

Интересно, что UFC 243 побил рекорд посещаемости промоушена. В общей сложности на арене «Марвел Стэдиум» присутствовали 57 127 зрителей. Предыдущий рекорд принадлежал турниру UFC 193, состоявшемуся в ноябре 2015 года. В его рамках встречались Ронда Роузи и Холли Холм.

На турнире лиги АСА в Грозном произошёл трагический эпизод. Как сообщает ТАСС, узбекистанский боец Бекзод Нурматов, проигравший раздельным решением судей, после боя перенёс инсульт и скончался.

ТАСС со ссылкой на родственников сообщил, что тело спортсмена должно быть доставлено на родину и захоронено во вторник, 8 октября.