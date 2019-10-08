Макгрегор вспомнил бой с Нурмагомедовым и предложил поединок в Москве

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Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор продолжает добиваться реванша с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Макгрегор вспомнил бой с Нурмагомедовым и предложил поединок в Москве
  • © Harry How/Getty Images/AFP

«Давай потанцуем, детка», — написал Макгрегор в Twitter, прикрепив видео первого боя и добавив хэштег «Москва».

Первый поединок ирландца с Нурмагомедовым, который состоялся в октябре 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе, завершился победой россиянина удушающим приёмом в четвёртом раунде. После боя произошла потасовка с участием членов обеих команд, в следствии чего спортсмены и другие участники инцидента получили длительные дисквалификации.

Ранее сообщалось, что узбекский боец Нурматов скончался после поединка в Грозном.

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