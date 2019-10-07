Узбекский боец Нурматов скончался после поединка в Грозном

Боец смешанных единоборств из Узбекистана Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat 100.

«Бекзод скончался в ночь на понедельник, был инсульт. После боя он впал в кому», — цитирует ТАСС представителя команды спортсмена.

Турнир по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 100 прошёл 4 октября в Грозном. Нурматов провёл три раунда по пять минут и уступил Исаеву раздельным решением судей. Спортсмену было 27 лет.

Ранее сообщалось, что итальянский велогонщик погиб в результате падения за 100 метров до финиша гонки.