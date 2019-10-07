Узбекский боец Нурматов скончался после поединка в Грозном

Короткая ссылка
Боец смешанных единоборств из Узбекистана Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat 100.
Узбекский боец Нурматов скончался после поединка в Грозном
  • @bekzodnurmatovtank
  • Instagram

«Бекзод скончался в ночь на понедельник, был инсульт. После боя он впал в кому», — цитирует ТАСС представителя команды спортсмена.

Турнир по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 100 прошёл 4 октября в Грозном. Нурматов провёл три раунда по пять минут и уступил Исаеву раздельным решением судей. Спортсмену было 27 лет.

Ранее сообщалось, что итальянский велогонщик погиб в результате падения за 100 метров до финиша гонки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить