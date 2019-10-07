СМИ: Итальянский велогонщик погиб в результате падения за 100 метров до финиша гонки

Итальянский велосипедист Джованни Яннелли погиб в результате падения и удара головой.

Как сообщает La Gazetta dello Sport, Джованни Яннелли, выступавший за любительскую команду Hato Green Tea Beer из Пато, принимал участие в гонке в округе Молино-деи-Торти (Алессандрия). Когда до финиша оставалось порядка 100 метров, он упал, ударившись головой о бетонный парапет.

После падения Яннелли был доставлен в больницу в Алессандрии в тяжёлом состоянии. Врачи удалили ему опухоль, которая образовалась на голове вследствие падения, и ввели в искусственную кому. Велосипедист умер, не приходя в сознание.

Ранее сообщалось, что лицензия велокоманды Katusha-Alpecin перейдёт Israel Cycling Academy.