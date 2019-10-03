Лицензия велокоманды Katusha-Alpecin перейдёт Israel Cycling Academy
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Как сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), стороны заключили соглашение рассчитанное на три года.
Отмечается, что с 2020 года командой будут управлять израильские функционеры, а основатель коллектива, член руководящего совета Международного союза велосипедистов (UCI) и почётный президент ФВСР Игорь Макаров останется одним из партнёров проекта.
Команда Katusha-Alpecin была основана в 2008 году, в Мировом туре выступает с 2009 года а до 2016-го выступала под российским флагом.
Ранее сообщалось, что Ильнур Закарин станет велогонщиком польской команды CCC Pro Team.