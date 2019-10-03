Лицензия велокоманды Katusha-Alpecin перейдёт Israel Cycling Academy

Лицензия команды Мирового тура Katusha-Alpecin с сезона 2020 года переходит Israel Cycling Academy.

Как сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), стороны заключили соглашение рассчитанное на три года.

Отмечается, что с 2020 года командой будут управлять израильские функционеры, а основатель коллектива, член руководящего совета Международного союза велосипедистов (UCI) и почётный президент ФВСР Игорь Макаров останется одним из партнёров проекта.

Команда Katusha-Alpecin была основана в 2008 году, в Мировом туре выступает с 2009 года а до 2016-го выступала под российским флагом.

Ранее сообщалось, что Ильнур Закарин станет велогонщиком польской команды CCC Pro Team.