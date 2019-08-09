Россиянин Закарин станет велогонщиком польской команды CCC Pro Team

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Российский велогонщик Ильнур Закарин подписал контракт с польской командой CCC Pro Team.
Россиянин Закарин станет велогонщиком польской команды CCC Pro Team
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт команды.

Соглашение со спортсменом рассчитано на два года. По окончании сезона Закарин покинет команду Katusha-Alpecin, за которую он выступает с 2015 года, и присоединится к CCC Pro Team.

В составе Katusha-Alpecin 29-летний россиянин выиграл два этапа на «Джиро д’Италия» и один — на «Тур де Франс». В его активе также победа на «Туре Романдии».

Ранее сообщалось, что Закарин впервые в карьере не вошёл в топ-50 общего зачёта Гранд-тура.

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