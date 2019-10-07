В UFC установлен новый рекорд посещаемости
- globallookpress.com
Как сообщает журналист ESPN Марк Раимонди, на арену Marvel Stadium пришли 57 127 человек, что является новым рекордом посещаемости промоушена. Центральным боем турнира стал поединок Исраэля Адесаньи и Роберта Уиттакера за титул чемпиона UFC в среднем весе.
Предыдущий рекорд также был установлен на этой арене в рамках турнира UFC 193, который посетило 56 214 человек. Центральным боем стал поединок Ронды Роузи и Холли Холм.
Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что на «Газпром Арене» смог бы легко побить рекорд UFC по посещаемости.