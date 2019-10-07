В UFC установлен новый рекорд посещаемости

На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 243 в австралийском Мельбурне был установлен новый рекорд посещаемости.

Как сообщает журналист ESPN Марк Раимонди, на арену Marvel Stadium пришли 57 127 человек, что является новым рекордом посещаемости промоушена. Центральным боем турнира стал поединок Исраэля Адесаньи и Роберта Уиттакера за титул чемпиона UFC в среднем весе.

Предыдущий рекорд также был установлен на этой арене в рамках турнира UFC 193, который посетило 56 214 человек. Центральным боем стал поединок Ронды Роузи и Холли Холм.

Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что на «Газпром Арене» смог бы легко побить рекорд UFC по посещаемости.