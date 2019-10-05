Нурмагомедов заявил, что на «Газпром Арене» смог бы легко побить рекорд UFC по посещаемости

Короткая ссылка
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что его поединок в России может пройти на футбольном стадионе «Зенита» — «Газпром Арене».
Нурмагомедов заявил, что на «Газпром Арене» смог бы легко побить рекорд UFC по посещаемости
  • © Ethan Miller/Getty Images/AFP

«Рекорд UFC составляет 56 тыс. зрителей. Я бы мог с лёгкостью побить его на стадионе «Зенита». Пару дней назад у меня была встреча с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, и мы обсуждали, где можно провести следующий бой, так как я веду переговоры с UFC о поединке в России. Я сразу вспомнил о «Газпром Арене», где был побит рекорд хоккейных матчей на игре ЦСКА и СКА. Я бы смог заполнить стадион и здесь подраться», — заявил Нурмагомедов.

Он отметил, что при проведении боя на «Газпром Арене» он бы хотел, чтобы его соперником был не Конор Макгрегор, а Тони Фергюсон, который, по его мнению, больше этого заслуживает.

«Надо отдать ему должное, человек идёт на серию из 12 побед. Конору надо вернуться в ММА, перестать бить старых людей. Пускай возвращается, выигрывает и становится в очередь. Пускай он заслужит своё место в титульной гонке. Хотя для развития, для появления рабочих мест в Дагестане можно было бы и Макгрегора побить», — добавил российский боец.

Стадион «Газпром Арена», введённый в эксплуатацию в 2016 году и вмещающий 68 000 зрителей, ранее принял ряд матчей Кубка конфедераций 2017 года, игры чемпионата мира по футболу 2018 года, в 2020 году он примет матчи чемпионата Европы, а в 2021-м — финал Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов назвал бой с Макгрегором пройденным этапом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить