Нурмагомедов заявил, что на «Газпром Арене» смог бы легко побить рекорд UFC по посещаемости

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что его поединок в России может пройти на футбольном стадионе «Зенита» — «Газпром Арене».

«Рекорд UFC составляет 56 тыс. зрителей. Я бы мог с лёгкостью побить его на стадионе «Зенита». Пару дней назад у меня была встреча с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, и мы обсуждали, где можно провести следующий бой, так как я веду переговоры с UFC о поединке в России. Я сразу вспомнил о «Газпром Арене», где был побит рекорд хоккейных матчей на игре ЦСКА и СКА. Я бы смог заполнить стадион и здесь подраться», — заявил Нурмагомедов.

Он отметил, что при проведении боя на «Газпром Арене» он бы хотел, чтобы его соперником был не Конор Макгрегор, а Тони Фергюсон, который, по его мнению, больше этого заслуживает.

«Надо отдать ему должное, человек идёт на серию из 12 побед. Конору надо вернуться в ММА, перестать бить старых людей. Пускай возвращается, выигрывает и становится в очередь. Пускай он заслужит своё место в титульной гонке. Хотя для развития, для появления рабочих мест в Дагестане можно было бы и Макгрегора побить», — добавил российский боец.

Стадион «Газпром Арена», введённый в эксплуатацию в 2016 году и вмещающий 68 000 зрителей, ранее принял ряд матчей Кубка конфедераций 2017 года, игры чемпионата мира по футболу 2018 года, в 2020 году он примет матчи чемпионата Европы, а в 2021-м — финал Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов назвал бой с Макгрегором пройденным этапом.