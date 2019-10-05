Нурмагомедов назвал бой с Макгрегором пройденным этапом

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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему нечего доказывать в возможном реванше со своим бывшим соперником ирландцем Конором Макгрегором.
Нурмагомедов назвал бой с Макгрегором пройденным этапом
  • © Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERIC
  • AFP

«С бойцовской точки зрения поединок с Макгрегором — пройденный этап. Мне там нечего доказывать. Бизнесмены мне скажут, что нужно с ним подраться, так как это денежный бой. Можно было бы убрать всех основных претендентов и победить его снова для расширения моих сельскохозяйственных проектов. Думаю, мы бы заполнили «Газпром Арену», если бы провели бой здесь», — заявил Нурмагомедов.

В бою, который состоялся на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе в октябре 2018 года, Нурмагомедов удушающим приёмом победил Макгрегора. После поединка произошла потасовка при участии лагерей обеих команд.

Ранее Нурмагомедов заявил, что пока не готов пожать руку Макгрегору.

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