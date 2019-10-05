Нурмагомедов заявил, что пока не готов пожать руку Макгрегору

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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что пока не готов пожать руку своему бывшему сопернику ирландцу Конору Макгрегору.
Нурмагомедов заявил, что пока не готов пожать руку Макгрегору
  • © khabib_nurmagomedov / Instagram

«На данный момент я не готов пожать руку Конору. Любой человек совершает ошибки, у всех есть свои недостатки. Но когда человек продолжает себя так вести, то это его натура. Недавно мы видели, как он ударил 70-летнего мужчину. Это тоже показатель его нравственности и воспитания. Извинения тоже нужно всегда принимать. Если человек извиняется и понимает свои ошибки, то мы обязаны его прощать», — заявил Нурмагомедов.

В бою, который состоялся на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе в октябре 2018 года, Нурмагомедов удушающим приёмом победил Макгрегора. После поединка произошла потасовка при участии лагерей обеих команд.

Ранее сообщалось, что менеджер Нурмагомедова не исключает проведения реванша с Макгрегором.

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