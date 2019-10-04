Менеджер Нурмагомедова не исключает проведения реванша с Макгрегором

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, поделился мнением о возможном реванше с ирландцем Конором Макгрегором.

«Реален ли бой с Макгрегором в России? Может, через какое-то время это реально. Но дело не в цене, а в том, заслуживает ли Макгрегор реванша», — цитирует менеджера «Спорт-Экспресс».

По его словам, он не понимает, за что Макгрегору можно дать этот бой, так как ирландский боец не побеждает уже несколько лет и ничего не смог показать против Нурмагомедова.

«Ладно была бы какая-то недосказанность, интрига, но этого же нет», — добавил Магомедов.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Макгрегор последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года. Тогда он потерпел поражение от Нурмагомедова в титульном поединке.

Ранее менеджер россиянина рассказал, когда состоится его следующий бой.