Менеджер Нурмагомедова рассказал, когда состоится его следующий бой

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал, когда состоится следующий поединок его клиента.

«Следующий бой Хабиба пройдёт в марте или апреле. Где? Вот это пока большой вопрос. Идут переговоры с разными сторонами. Думаю, мы узнаем об этом в течение месяца», — приводит слова Магомедова «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что ведутся переговоры о проведении возможного боя в России, чего хотел бы сам спортсмен.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с Нурмагомедовым.