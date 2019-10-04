Губернатор Московской области Воробьёв встретился с Нурмагомедовым

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с российским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым.
Губернатор Московской области Воробьёв встретился с Нурмагомедовым
  • © khabib_nurmagomedov
  • Instagram

Воробьёв поздравил бойца с успешной защитой чемпионского титула в поединке с американцем Дастином Порье. Также губернатор передал для матери Нурмагомедова украшенный цветами платок.

«Дорогой Хабиб, рад общению и совместным планам. Верим в тебя и ждём побед. Родителям поклон!» — гласит запись Воробьёва в Instagram.

Ранее сообщалось, что менеджер заявил, что UFC ведёт переговоры с Сен-Пьером о бое с Нурмагомедовым.

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