Адесанья нокаутировал Уиттакера в титульном бою на UFC 243

Исраэль Адесанья стал новым чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе.

В главном поединке турнира UFC 243, который проходил в австралийском Мельбурне, Исраэль Адесанья победил Роберта Уиттакера и стал новым обладателем пояса в среднем весе. Бой был остановлен во втором раунде, когда претендент сумел нокаутировать чемпиона.

Адесанья остаётся непобеждённым бойцом с 18 победами. Для Уиттакера это пятое поражение в профессиональной карьере.

Ранее Нурмагомедов заявил, что на «Газпром Арене» смог бы легко побить рекорд UFC по посещаемости.