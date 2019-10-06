Адесанья нокаутировал Уиттакера в титульном бою на UFC 243

Короткая ссылка
Исраэль Адесанья стал новым чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе.

В главном поединке турнира UFC 243, который проходил в австралийском Мельбурне, Исраэль Адесанья победил Роберта Уиттакера и стал новым обладателем пояса в среднем весе. Бой был остановлен во втором раунде, когда претендент сумел нокаутировать чемпиона.

Адесанья остаётся непобеждённым бойцом с 18 победами. Для Уиттакера это пятое поражение в профессиональной карьере.

Ранее Нурмагомедов заявил, что на «Газпром Арене» смог бы легко побить рекорд UFC по посещаемости.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить