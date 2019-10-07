Махачев вызвал на бой новозеландского бойца UFC Хукера

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев предложил провести поединок новозеландскому бойцу Дэну Хукеру, который также выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Хукер посредством соцсетей вызвал на поединок американского бойца Дастина Порье. В свою очередь, Махачев предложил новозеландцу провести встречу с ним.

«Хватит гоняться за бойцами, которые проигрывают. Давай лучше поборемся», — написал в Twitter Махачев.

Дастин Порье в последнем бою проиграл Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 242.

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