Махачев вызвал на бой новозеландского бойца UFC Хукера
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- AFP
Хукер посредством соцсетей вызвал на поединок американского бойца Дастина Порье. В свою очередь, Махачев предложил новозеландцу провести встречу с ним.
«Хватит гоняться за бойцами, которые проигрывают. Давай лучше поборемся», — написал в Twitter Махачев.
Дастин Порье в последнем бою проиграл Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 242.
Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко в последний раз выступит в Японии 29 декабря.