Александр Емельяненко рассказал об отношениях с братом

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что созванивался со старшим братом Фёдором.
Александр Емельяненко рассказал об отношениях с братом
  • © Dmitry Golubovich/Russian Look
  • globallookpress.com

«У меня нет никакого конфликта с Фёдором. Я набрал его год назад, мы поговорили по телефону. Я у него спросил, есть ли у него какие-то вопросы ко мне. Он ответил: «Нет, всё нормально, я не обижаюсь. А ты обижаешься?» Я сказал, что нет. Фёдор сказал, что нам нужно увидеться и поговорить. Я попросил его, когда он будет свободен, пусть наберёт. Я на него не обижаюсь, он на меня тоже. Но Федя не перезвонил из-за того, что сильно занят. А я и не тревожу», — заявил Александр Емельяненко в интервью Sport24.

Ближайший поединок Фёдор Емельяненко проведёт с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Куинтоном Джексоном. Соперником Александра Емельяненко станет представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев.

Ранее Фёдор Емельяненко объявил, когда завершит карьеру.

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