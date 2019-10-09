Фёдор Емельяненко объявил, когда завершит карьеру

Российский боец ММА Фёдор Емельяненко рассказал, когда он планирует завершить спортивную карьеру.

«Да, я уже думаю об уходе, у меня уже возраст. Слава богу, я чувствую себя хорошо. Но понимаю, сколько мне уже лет и что пора уходить. Мы пообщались с президентом Bellator Скоттом Кокером и сделали вывод, что пора бы уже сделать это турне, которое завершит мою карьеру», — заявил Емельяненко на пресс-конференции.

43-летний россиянин отметил, что его прощальный тур будет состоять из трёх поединков.

В общей сложности в активе Емельяненко 38 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Ранее стал известен следующий соперник Фёдора Емельяненко.