Фёдор Емельяненко объявил, когда завершит карьеру

Короткая ссылка
Российский боец ММА Фёдор Емельяненко рассказал, когда он планирует завершить спортивную карьеру.
Фёдор Емельяненко объявил, когда завершит карьеру
  • РИА Новости

«Да, я уже думаю об уходе, у меня уже возраст. Слава богу, я чувствую себя хорошо. Но понимаю, сколько мне уже лет и что пора уходить. Мы пообщались с президентом Bellator Скоттом Кокером и сделали вывод, что пора бы уже сделать это турне, которое завершит мою карьеру», — заявил Емельяненко на пресс-конференции.

43-летний россиянин отметил, что его прощальный тур будет состоять из трёх поединков.

В общей сложности в активе Емельяненко 38 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Ранее стал известен следующий соперник Фёдора Емельяненко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить