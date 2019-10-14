Боец Махачев считает, что Нурмагомедов проведёт ещё два поединка до завершения карьеры

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Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев высказался о следующем поединке своего соотечественника, действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Боец Махачев считает, что Нурмагомедов проведёт ещё два поединка до завершения карьеры
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«Знаю, что переговоры идут по апрелю или марту. Хабиб встречался с представителями UFC в России. UFC, наверное, озвучит какую-то сумму для организаторов», — приводит слова спортсмена «Спорт-Экспресс».

По его словам, этот бой может стать одним из последних в карьере Нурмагомедова, и многим будет приятно, если он пройдёт в России.

«Думаю, он проведет максимум два боя. Это мое мнение. Мы на эту тему серьёзно не общались, но, думаю, максимум два, потолок — три», — сказал Махачев.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. 

Глава UFC Дана Уайт неоднократно заявлял, что следующим соперником Нурмагомедова должен стать Тони Фергюсон.

Ранее Нурмагомедов выразил мнение, что Фергюсон заслуживает право на бой с ним.

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