Битва чемпионов: почему Нурмагомедову выгодно провести бой с Холлоуэем

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов получил вызов на бой от обладателя титула в полулёгкой категории Макса Холлоуэя. Ранее спортсмены дважды могли встретиться друг с другом, но в апреле 2018 года врачи запретили гавайцу выходить на бой по медицинским показаниям, а годом спустя он уступил это праву Дастину Порье. О том, почему Холлоуэй станет идеальным соперником для первого боя Нурмагомедова в России — в материале RT.

Список желающих попытаться отнять чемпионский пояс у Хабиба Нурмагомедова продолжает неуклонно расти. В нём уже находятся такие звёзды ММА, как Тони Фергюсон, Конор Макгрегор, Жорж Сен-Пьер и Джастин Гэтжи. А на днях о готовности претендовать на бой с российским атлетом сообщил действующий чемпион в полулёгкой категории Макс Холлоуэй. И, несмотря на ряд нюансов, эта заявка всё же заслуживает серьёзного внимания.

Напомним, такой ажиотаж по поводу схватки с Хабибом начался чуть более месяца назад, после того как он досрочно победил Дастина Порье на турнире в Абу-Даби и провёл вторую защиту титула UFC в лёгком весе. С того момента многие атлеты и поспешили бросить вызов россиянину. Тем не менее имя его следующего оппонента до сих пор остаётся неизвестным.

И вот Макс Холлоуэй, в очередной раз выразив уважение Нурмагомедову, тоже признался, что надеется в ближайшем будущем помериться силами с россиянином. По его словам, он ждал этой возможности на протяжении долгого времени и уже предвкушает сражение со вторым бойцом в мире, вне зависимости от весовых категорий (Pound-for-Pound).

Правда, один из нюансов состоит в том, что если такой поединок состоится, то не ранее, как минимум, следующего года. В декабре Холлоуэй проведёт свою очередную защиту звания в полулёгком весе в битве с Александером Волкановски. Гаваец завоевал титул в бою с Жозе Алдо в 2017-м, после чего трижды отстаивал его. Сначала он нанёс бразильцу второе подряд поражение, а затем поочерёдно разобрался с Брайаном Ортегой и Фрэнки Эдгаром.

Таким образом, учитывая бой на турнире UFC 245, Холлоуэй вряд ли сможет войти в октагон ранее весны 2020 года, что никоим образом не ставит крест на его перспективах сразиться с Нурмагомедовым. Некоторое время назад стало известно, что возвращение россиянина в клетку планируется на март — апрель, что идеально сочетается с графиком гавайца. В среднем перерыв между двумя схватками у бойцов ММА составляет от трёх до четырёх месяцев, вследствие чего у Макса будет достаточно времени, чтобы набрать форму.

Однако не в пользу Холлоуэя говорит присутствие в чемпионской гонке как минимум одного более достойного спортсмена. На данный момент Фергюсон имеет в своём активе победную серию из 12 боёв и считается самым опасным оппонентом для Нурмагомедова. Об этом говорил и президент UFC Дана Уайт, назвавший Тони главным кандидатом на встречу с Хабибом. Правда, функционер отметил, что американцу придётся согласиться на условия россиянина и принять вызов в то время и в том месте, которые назовёт «Орёл».

Стоит отметить, что Фергюсон никогда не славился покладистым характером и нередко конфликтовал как с соперниками, так и с руководством промоушена. Он вполне может отказаться от предложенных его противником условий и вновь упустить шанс стать чемпионом. Именно так произошло в апреле этого года, когда Тони не согласился на бой за временный пояс с тем же Холлоуэем и потерял шанс побиться с Нурмагомедовым осенью. В результате, это право досталось Порье.

Положение лишь усугубляется тем фактом, что Фергюсон уже успел вызвать Нурмагомедова на поединок на вышеназванном турнире UFC 245, но получил отказ. После боя в Абу-Даби россиянин неоднократно заявлял о намерении вернуться в клетку до конца года, но впоследствии решил повременить с этим. Не исключено, что это может серьёзно расстроить Тони и спровоцировать его на необдуманные шаги.

Этим вполне может воспользоваться Холлоуэй. В отличие от Фергюсона, он является крайне неконфликтным человеком, что уже не раз доказывал. Кроме того, ранее он уже выказывал интерес к дуэли с Нурмагомедовым и чуть было не вышел на замену всё тому же Фергюсону.

В апреле 2018 года Тони и Хабиб должны были поспорить за титул абсолютного чемпиона в лёгком весе, но за несколько дней до турнира американец получил травму. Макс выразил желание принять бой, но позднее был вынужден отказаться от этой затеи. В связи с тем, что в тот момент гаваец находился в отпуске и не соблюдал диету, ради битвы за титул ему было необходимо пройти жесточайшую весогонку. Медики сочли её слишком опасной для здоровья и запретили ему соглашаться на встречу с Нурмагомедовым.

С того момента Холлоуэй стал бережнее относиться к своему организму и в апреле 2019-го без проблем уложился в лимит лёгкого веса. На взвешивании он смотрелся весьма бодро и доказал, что в будущем сможет легко совершить переход в более престижный дивизион. При этом многие считают, что именно Макс должен был стать соперником Хабиба на турнире в Абу-Даби, ведь победа Дастина многим показалась спорной. Да, в первых двух раундах Порье перебил своего визави, но затем сильно сбавил обороты и был не столь результативен.

Таким образом, шанс помериться силами с Нурмагомедовым может стать для Холлоэуя достойной компенсацией за то неоднозначное судейское решение. Макс уже давно доказал, что является одним из самых опасных ударников в смешанных единоборствах, но при этом обладает отличной защитой от тейкдаунов, что так необходимо в сражении с Хабибом. Защита гавайца от переводов в партер составляет 85%, что значительно больше, чем было у Порье до встречи с россиянином (69%).

Но если выбирать между Фергюсоном, Макгрегором, Сен-Пьером и Холлоуэем, именно гаваец является самым удобным оппонентом для Нурмагомедова. Во-первых, его поединок с Порье продемонстрировал, что его ударной мощи явно недостаточно для дуэлей с представителями лёгкого веса. Если в полулёгком он смотрится значительно сильнее своих противников, а каждый его удар несёт в себе огромную опасность, то в сражении с Дастином он смотрелся менее грозным.

Во-вторых, Холлоуэй привык драться с оппонентами, значительно уступающими ему в росте. Для полулёгкого веса 180-сантиметровый спортсмен является практически великаном, но не сильно превосходит своих визави в категории выше. Кроме того, Макс значительно уступает им в мышечной массе, что обязательно проявится в борьбе. Резкие переходы между дивизионами мало для кого заканчивались удачно, ведь за короткое время атлет способен набрать вес за счёт чего угодно, но не мышц. В своё время это отлично продемонстрировал Конор Макгрегор, в первом поединке с Нэйтом Диасом смотревшийся довольно грузным.

При этом не стоит особо обольщаться и процентом защиты от переводов на землю. За семь лет в UFC Холлоуэй практически не встречался с топ-борцами. Безусловно, в его послужном списке значатся схватки с Фрэнки Эдгаром, Брайаном Ортегой и Чарльзом Оливейрой, но первый из них давно сделал ставку на бокс, а двое других являются специалистами по джиу-джитсу, что не подразумевает под собой умение проходить в ноги.

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Достаточно вспомнить, что в своё время Холлоуэй проигрывал Макгрегору, получившему травму ноги по ходу схватки. Ирландец был лишён возможности полноценно передвигаться по октагону и решил обратиться к своим навыкам борьбы. В итоге, Конор совершил несколько успешных тейкдаунов и длительное время удерживал своего визави на канвасе. Конечно, с того момента Макс солидно прибавил в этом аспекте, но вряд ли этого хватит, чтобы на равных биться с Хабибом.

В отличие от Фергюсона, Холлоуэю практически нечего противопоставить Нурмагомедову на земле, а в стойке он не сильно превосходит Тони. То же самое можно сказать и в контексте его сравнения с Макгрегором, который до сих пор остаётся одним из лучших мастеров ударной техники в ММА и способен одним ударом шокировать весь спортивный мир. Что касается Сен-Пьера, то в лучшие годы канадец смог бы на равных соперничать с россиянином в партере и уж точно был бы более изобретательным в стойке, но сейчас судить о его состоянии слишком сложно.

Таким образом, именно Холлоуэй является самым предпочтительным оппонентом для Нурмагомедова и практически гарантирует тому успешное выступление в первом бое на родной земле. Недавно Хабиб заявил, что его следующий поединок с большой долей вероятности состоится в России, а уверенная победа над чемпионом в другой весовой категории станет отличной заявкой для попадания на первую строчку рейтинга Pound-for-Pound. Безусловно, на данный момент Джон Джонс не даёт поводов сместить его с этой почётного позиции, но столь громкий успех вполне может заставить Уайта дать «Орлу» небольшой аванс.