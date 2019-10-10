Чемпион UFC в полулёгком весе вызвал на бой Нурмагомедова

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком весе американец Макс Холлоуэй заявил о намерении сразиться с обладателем титула организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Хабиб непобедим, он настоящий мужик, но на одну категорию выше меня. Нурмагомедов — один из тех, с кем я обязательно подерусь. Не могу больше ждать», — цитирует спортсмена BJPenn.

По его словам, он в скором времени собирается вернуться в дивизион легковесов.

«Хабиб сейчас номер один. И я предвкушаю поединок с ним», — сказал Холлоуэй.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Джастин Гэтжи выразил готовность заменить Тони Фергюсона в бою с Нурмагомедовым.