Чемпион UFC в полулёгком весе вызвал на бой Нурмагомедова

Короткая ссылка
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком весе американец Макс Холлоуэй заявил о намерении сразиться с обладателем титула организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Чемпион UFC в полулёгком весе вызвал на бой Нурмагомедова
  • © Ethan Miller/Getty Images/AFP

«Хабиб непобедим, он настоящий мужик, но на одну категорию выше меня. Нурмагомедов — один из тех, с кем я обязательно подерусь. Не могу больше ждать», — цитирует спортсмена BJPenn.

По его словам, он в скором времени собирается вернуться в дивизион легковесов.

«Хабиб сейчас номер один. И я предвкушаю поединок с ним», — сказал Холлоуэй.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Джастин Гэтжи выразил готовность заменить Тони Фергюсона в бою с Нурмагомедовым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить