Гэтжи выразил готовность заменить Фергюсона в бою с Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи заявил, что готов заменить своего соотечественника Тони Фергюсона в титульном поединке с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Фергюсон может сойти, а я буду готов провести бой в феврале-марте», — приводит слова спортсмена ESPN.

По его словам, он готов выйти на бой с Дастином Порье только в том случае, если ему гарантируют победителя поединка Нурмагомедов — Фергюсон.

«Я хочу выйти на бой с Нурмагомедовым», — добавил Гэтжи.

На счету Гэтжи 21 победа и два поражения в MMA.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Глава UFC Дана Уайт неоднократно заявлял, что Фергюсон должен стать следующим соперником Нурмагомедова. 29 сентября Фергюсон анонсировал свой следующий бой.

Ранее Гэтжи назвал Конора Макгрегора трусом.