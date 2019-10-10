Боец UFC Гэтжи назвал Макгрегора трусом

Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи отреагировал на новость о возможном поединке между бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором и представителем США Фрэнки Эдгаром.

«Макгрегор намекает на бой с Фрэнки Эдгаром. Это трусливый ход. Он и сам знает, что он трус. Он боится боя со мной. Я не стану его душить, дам возможность встать на ноги. Поэтому он и не хочет меня выбирать», — приводит слова Гэтжи ESPN.

Макгрегор последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года. Тогда он потерпел поражение от действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова в титульном поединке.

На счету Гэтжи 21 победа и два поражения в MMA.

Ранее Эдгар заявил, что UFC не хочет его поединка с Макгрегором.