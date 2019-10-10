Эдгар заявил, что UFC не хочет его поединка с Макгрегором

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Фрэнки Эдгар выразил желание встретиться в октагоне с бывшим чемпионом в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.

Я разговаривал с Макгрегором, сказал, что хочу с ним драться. Кроме того, я общался с UFC по поводу боя. Но не думаю, что они хотят такого поединка. Думаю, UFC не хочет, чтобы Макгрегор проиграл. Может, они не уверены, что сумеют выгодно продать такой бой. Но в первую очередь наша встреча зависит от самого Конора. Если он захочет, это случится. Ему достаточно лишь позвонить», — цитирует Фрэнки Эдгара ESPN.

Конор Макгрегор не дрался с октября 2018 года, когда уступил сдачей Хабибу Нурмагомедову.

Ранее сообщалось,что Александр Емельяненко назвал Исмаилова слабым бойцом.