Эдгар заявил, что UFC не хочет его поединка с Макгрегором

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Фрэнки Эдгар выразил желание встретиться в октагоне с бывшим чемпионом в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.
Эдгар заявил, что UFC не хочет его поединка с Макгрегором
  • Reuters

Я разговаривал с Макгрегором, сказал, что хочу с ним драться. Кроме того, я общался с UFC по поводу боя. Но не думаю, что они хотят такого поединка. Думаю, UFC не хочет, чтобы Макгрегор проиграл. Может, они не уверены, что сумеют выгодно продать такой бой. Но в первую очередь наша встреча зависит от самого Конора. Если он захочет, это случится. Ему достаточно лишь позвонить», — цитирует Фрэнки Эдгара ESPN.

Конор Макгрегор не дрался с октября 2018 года, когда уступил сдачей Хабибу Нурмагомедову.

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