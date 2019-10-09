Александр Емельяненко назвал Исмаилова слабым бойцом
- РИА Новости
«Исмаилову ещё тренироваться и тренироваться. Он слабый боец. Но если ACA готовы финансово организовать такой поединок — хорошо. Я ничего не увидел, что бы могло меня удивить. Бить не умеют пацаны», — заявил Емельяненко в интервью Sport24.
Магомед Исмаилов неоднократно заявлял, что одержал бы победу над Александром Емельяненко в случае поединка между ними.
Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко рассказал об отношениях с братом.