Александр Емельяненко назвал Исмаилова слабым бойцом

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился предположением об исходе гипотетического поединка между ним и Магомедом Исмаиловым.
Александр Емельяненко назвал Исмаилова слабым бойцом
  • РИА Новости

«Исмаилову ещё тренироваться и тренироваться. Он слабый боец. Но если ACA готовы финансово организовать такой поединок — хорошо. Я ничего не увидел, что бы могло меня удивить. Бить не умеют пацаны», — заявил Емельяненко в интервью Sport24.

Магомед Исмаилов неоднократно заявлял, что одержал бы победу над Александром Емельяненко в случае поединка между ними.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко рассказал об отношениях с братом.

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