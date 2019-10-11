«Хабиб — выдающийся боец»: Сигал о Нурмагомедове, бое Емельяненко — Кокляев и поединке с Ван Даммом

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обладает выдающимися бойцовскими качествами. Об этом в разговоре с RT заявил известный голливудский актёр Стивен Сигал. В то же время он отметил, что не считает россиянина лучшим бойцом ММА. Мастер боевых искусств прибыл в Москву для участия в международном фестивале айкидо и провёл мастер-класс совместно с бывшим обладателем пояса в тяжёлом весе по версии ProFC Александром Емельяненко.

Известный американский актёр и мастер боевых искусств Стивен Сигал прибыл в Москву для участия в международном фестивале айкидо и провёл мастер-класс. Он наглядно продемонстрировал особенности ведения боя и поделился своими секретами. Помимо обычных спортсменов, на мероприятии присутствовал бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии ProFC Александр Емельяненко.

29 ноября на стадионе «ВТБ Арена» будет организован поединок между бойцом ММА и представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым. Он пройдёт по правилам бокса и будет состоять из четырёх раундов по три минуты каждый. Для пауэрлифтера этот бой станет дебютным в единоборствах.

Сигал показал Емельяненко несколько приёмов, которые, по мнению актёра, должны помочь россиянину в предстоящем поединке. По окончании мастер-класса Емельяненко подарил актёру пригласительные билеты. В ответ тот по-русски поблагодарил спортсмена и выразил уверенность в том, что победа останется именно за экс-чемпионом.

Кроме того, Сигал рассказал, что хотел бы продолжить сотрудничество с Емельяненко.

«Я смотрел его бои раньше. Считаю его очень талантливым бойцом. Он в хорошей форме, возможно, в лучшей в своей жизни. Хотел бы наблюдать и участвовать в его будущих боях», — заявил американец.

Емельяненко также поделился своими впечатлениями от спортивного события.

«Хорошо пообщались. Я с ним заочно знаком. С ним заочно знаком весь мир. Он молодец, очень хороший боец. Показывал свои замечательные бойцовские качества в фильмах. Я вырос на его кино. С такими людьми приятно встретиться, перенять опыт, боевые приёмы. Мы зашли и пообщались, договорились, что сегодня поработаем в зале с видеокамерами. А впоследствии увидимся без прессы, в рабочей обстановке», — рассказал представитель смешанных единоборств.

На пресс-конференции, следовавшей за мастер-классом, один из вопросов журналистов касался ещё одного необычного и ожидаемого многими боя. У Сигала поинтересовались, планирует ли он встретиться с легендой Голливуда и мастером боевых искусств Жан-Клодом Ван Даммом.

«Я ни с кем не хочу драться. Идея боевых искусств не в этом. Никогда не тренировался для того, чтобы разбивать кому-то нос. Существует очень много опасных для жизни техник. Если мне приходится драться, то я это делаю, но никогда специально к этому не стремлюсь», — объяснил актёр.

Кроме того, он заявил, что намерен открыть несколько школ айкидо в России, чему посвятит предстоящие пять лет. По его мнению, немногие осознают, в чём заключаются смысл и традиции данного боевого искусства, что он и намерен исправить.

Пресс-конференцию с участием Сигала посетила необычная гостья. Семилетняя Ксения Лукина является рекордсменкой мира по подтягиванию. Девочка продемонстрировала свою силу не только на перекладине, но и сразившись с актёром в армреслинге. Импровизированный поединок продлился 10 секунд и, к удивлению собравшихся, завершился победой девочки, которая сумела усыпить бдительность оппонента, а затем прижать его руку к столу.

Разумеется, мастер боевых искусств остался под впечатлением.

«Русские женщины», — был краток он.

Стивен Сигал VS семилетняя Ксения из Люберец. Исход поединка кажется очевидным, если не знать, что Ксюша — самая сильная девочка Подмосковья 💪



Голливудский актер впечатлен: https://t.co/Xw5p3GpYeCpic.twitter.com/r5EpdUwE0u — Телеканал 360° (@360tv) October 11, 2019

RT удалось пообщаться с легендарным актёром и задать ему несколько вопросов об одном из самых популярных российских спортсменов Хабибе Нурмагомедове, который месяц назад второй раз защитил чемпионский титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.

Сигал отказался давать советы бойцу смешанных единоборств, так как тот не является его учеником. Однако он крайне положительно охарактеризовал его способности.

«Я не вправе давать советы Хабибу. Он выдающийся боец и превосходен в борьбе. Но он не является моим учеником. Был бы он подопечным, я бы дал ему совет. А так — я даже не встречался с ним. Но я думаю, он великий», — признался актёр.

В то же время он заявил, что не считает Нурмагомедова лучшим представителем ММА в мире.

«Является ли Нурмагомедов лучшим бойцом ММА на данный момент? Нет», — сказал актёр.

Сигал поделился мнением о бойце UFC Нурмагомедове

Кроме того, обладатель седьмого дана айкидо отметил, что представителей этого боевого искусства практически нет в смешанных единоборствах.

«Честно говоря, не видел ни одного», — добавил Сигал.