Заплыв Нурмагомедова, условия Сен-Пьера и новый вызов Макгрегору: что обсуждают в мире UFC

Хабиб Нурмагомедов провёл тренировку в холодной воде и рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру. Жорж Сен-Пьер объяснил, при каких условиях готов сразиться с россиянином, а Дастин Порье не исключил, что может провести реванш с действующим чемпионом UFC в лёгком весе. Тем временем, Пётр Ян заявил, что намерен победить Генри Сехудо, а сам американец бросил вызов Конору Макгрегору.

Перспективы Нурмагомедова

В настоящий момент Хабиб Нурмагомедов является одной из главных звёзд смешанных единоборств в мире. Он владеет титулом в лёгком весе и занимает второе место в рейтинге бойцов вне зависимости от категорий. Но даже находясь на пике своей карьеры россиянин продолжает задумываться об уходе из спорта. Так, он в очередной раз подтвердил, что через несколько лет намерен повесить перчатки на гвоздь.

«Пожалуй, ещё пару лет. Максимум три года. Думаю, может быть два, потому что не хочу драться всю жизнь и знаю, что это очень тяжело. Понимаю, что на подходе много молодых, голодных ребят. Остаться непобеждённым и неоспоримым чемпионом навсегда не является чем-то почти невозможным. По-моему, это просто невозможно», — заявил Нурмагомедов MMAJunkie.

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По словам россиянина, в любом виде спорта атлет рано или поздно терпит поражение. В связи этим Нурмагомедов считает, что необходимо чётко понимать, когда стоит остановиться и завершить карьеру.

Таким образом, Нурмагомедов заверил, что не собирается идти по стопам Фёдора Емельяненко и Андерсона Силвы, продолжающих выступать даже после 40 лет. Ранее Хабиб неоднократно заявлял, что с возрастом спортсмен неминуемо теряет форму, что влечёт за собой снижение результатов.

Кроме того, действующий чемпион высказался о своей третьей защите титула. На данный момент первым претендентом на почётное звание считается Тони Фергюсон, в активе которого значится победная серия из 12 боёв. Самих атлетов также объединяет давняя история противостояния, насчитывающая четыре неудачные попытки организации схватки.

«Думаю, он очень хороший и сильный соперник. Это опытный боец, но результат будет прежним. Я так считаю. Ничего не меняется. Передо мной открываются новые возможности и новые имена, но всё останется так же», — заключил Нурмагомедов.

При этом в настоящий момент российский спортсмен находится в превосходной форме и продолжает усердно работать над собой даже вне тренировочного лагеря. Так, в сети появилось видео, на котором Нурмагомедов плывёт против течения в холодной воде.

«Усердная работа и самоотверженность в исполнении чемпиона Хабиба Нурмагомедова. Сегодня было очень холодно, но ему всё равно… Тони, у тебя неприятности!» — заявил пользователь, опубликовавший видеозапись.

Условия Сен-Пьера и надежды Порье

Несмотря на регалии Фергюсона, официально он не утверждён в статусе будущего соперника Нурмагомедова. В частности, это может говорить о том, что UFC не до конца уверен в финансовой успешности подобной битвы и пытается организовать более масштабный поединок. В свете этого, кандидатура Жоржа Сен-Пьера является практически идеальным вариантом и гарантом как высоких продаж билетов, так и телетрансляций. Вряд ли кто-то решится пропустить долгожданное возвращение легендарного канадца в октагон, да ещё и против такого звёздного оппонента.

Если Нурмагомедов неоднократно заявлял о своём желании помериться силами с Сен-Пьером, то позиция самого канадца остаётся не до конца ясной. Год назад он сам лоббировал эту идею, но получив несколько отказов от президента UFC Даны Уайта, сделал шаг назад. При этом месяцем ранее он поставил точку в данном вопросе, отметив, что отлично чувствует себя на пенсии и не собирается вновь входить в клетку.

Однако позднее сам Уайт сменил гнев на милость и допустил возможность проведения боя, что быстро отразилось и на позиции Сен-Пьера. Так, Жорж заявил, что открыт для предложений и рассказал, при каком условии согласится сразиться с Хабибом.

«Если вдруг наметится подходящий бой, они знают, где меня найти. Мы пытались организовать поединок, но не вышло. Всё зависит от обстоятельств. Если всё будет согласовано по контракту… то прямо сейчас могу сказать, что да — я вернусь», — приводит слова Сен-Пьера MMA Fighting.

Бывший соперник россиянина Дастин Порье также не расстаётся с надеждами на реванш. Так, американец порассуждал о своём будущем в Абсолютном бойцовском чемпионате и рассказал, с кем хотел бы помериться силами.

«Я бы дал реванш Гэтжи, если бы он этого хотел. Конечно, ещё есть Конор. С удовольствием побился бы с Тони. Возможен реванш с Хабибом. Но это слишком далеко от реальности», — сказал Порье MMA Junkie.

Также Дастин не исключил проведения схваток в полусреднем весе. По его словам, он не намерен совершать полноценный переход в данную весовую категорию, но ради интересного боя готов набрать вес.

Соперники Яна и вызов Сехудо

Продолжает поиск оппонента и российский боец Пётр Ян. В июне четвёртый номер легчайшего веса перенёс операцию на локте и в скором времени будет готов вернуться в чемпионскую гонку. В числе его возможных визави фигурируют как экс-чемпион UFC в лёгком весе Фрэнки Эдгар, так и прославленный Юрайя Фэйбер.

Примечательно, что 40-летний Фэйбер завершил карьеру в 2016 году, но три года спустя совершил триумфальное возвращение в октагон. Американцу понадобилось всего 46 секунд, чтобы нокаутировать Рики Саймона и вновь заявить о своих претензиях на титул. Но на Яна подобное выступление не произвело впечатления.

«Я буду последним, с кем подерётся Фэйбер. Потому что после боя со мной ему снова придётся уйти на пенсию. Если быть честным, понимаю, что он ищет лучший вариант для себя. Но если он называет себя претендентом и хочет драться за титул, то вот он я. Мы должны встретиться и определить, кто лучше», — выразил мнение Ян.

Приоритетным вариантом для россиянина является именно Эдгар. После поражения от Макса Холлоуэя он решил спуститься на одну категорию ниже, но пока так и не определился с планами на будущее. Возможно, Фрэнки немного отвлекают разговоры о возможном поединке с Макгрегором, который в последнее время считается более чем реальной перспективой.

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«Хотел бы сразиться с Эдгаром. Не бросаю ему вызов, но если UFC предложит мне этот бой, я не откажусь. Когда Фрэнки анонсировал, что собирается спускаться (в весе. — RT), сразу сказал, что готов. Но я не думаю, что он хочет биться со мной. Если я предложу ему поединок, он промолчит», — сказал Ян.

Он заверил, что его главной целью является битва за титул с Сехудо. Россиянин признался, что намерен стать чемпионом и заставить американца «преклонить перед ним колено». По его словам, ситуацию осложняет тот факт, что в настоящий момент Генри владеет поясами в двух категориях.

«Конечно, он тормозит дивизион. Всё повисло в воздухе, потому что сам Генри не знает, что собирается делать. Он не говорит, планирует он защищать титул в наилегчайшем или легчайшем весе. Думаю, что стилистически хорошо сочетаюсь с Сехудо. Хорошо бьюсь с борцами… Если будет необходимо, буду готов провести пять или десять раундов», — заключил спортсмен.

При этом сам Сехудо, кажется, абсолютно не заинтересован в защите своих званий. Так, совсем недавно он вызвал на поединок чемпиону UFC в наилегчайшем весе Валентину Шевченко, а теперь нацелился на ещё один резонансный бой. Американец признался, что хотел бы сразиться с Конором Макгрегором.

«Конор лишь говорит. Он лает, но не кусает. Да, ирландец побил несколько хороших бойцов лет десять назад… Хочу подраться с Макгрегором и тоже стать богатым», — цитирует Сехудо BJPenn.com.